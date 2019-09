João Guilherme se derrete em aniversário de Jade Picon: Uma das poucas coisas que eu tenho certeza nessa vida

25/09/2019 | 10:11



João Guilherme não se conteve na madrugada desta quarta-feira, dia 25, durante o aniversário de sua namorada, Jade Picon. Ela, que é influencer digital, completou 18 anos de idade e aproveitou a data para comemorar com amigos em uma casa noturna localizada na Zona Oeste de São Paulo.

Para a ocasião, a aniversariante optou por um look para lá de estiloso com direito a decote e muito brilho. Com um vestido do estilista brasileiro Carlos Miele, ela combinou o visual com um salto alto amarelo e cabelos presos em um rabo de cavalo.

No Instagram, João Guilherme se derreteu pela namorada ao postar uma longa declaração:

Eu sou muito feliz e minha namorada é o ingrediente principal pro meu bem-estar, ele começou.

Eu falo que te amo muito todos os dias e todas as horas porque é uma das poucas coisas que eu tenho certeza nessa vida. Obrigado por me fazer bem e ser a melhor companhia pra tudo, desde ir viajar pro outro lado do mundo a ficar em casa sem fazer nada. Do seu lado tudo vai ser bom. Eu admiro muito você, seu sorriso sincero me encanta demais. Quero te fazer feliz a todo custo. Um brinde a minha melhor amiga e namorada, amo você pra burro. BRILHA MINHA FILHA.

Entre os convidados, Maisa Silva e seu namorado, Nicholas, estavam presentes! Curiosamente, a atriz acabou combinando sem querer a cor do look com Jade, que também estava com uma roupa prateada.