Conheça algumas curiosidades sobre os vikings noruegueses

No sul da Noruega, o vilarejo de Avaldsnes abriga um grande centro de cultura viking. A fazenda, que fica aberta aos turistas no verão, recria o estilo de vida da época e conta com trajes e utensílios típicos. Também dá para conferir o centro histórico interativo, que destaca a importância da região antes habitada pelo povo nórdico