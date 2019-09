Em 5 anos, gatos serão maioria nos lares brasileiros; conheça os mais famosos da web

Da Redação, com assessoria



25/09/2019 | 09:18

Segundo levantamento realizado pelo Instituto Pet Brasil (IPB), o número de gatos em lares brasileiros cresceu 8,1% entre 2013 e 2018. Já o de cães, aumentou apenas 3,8%. A expectativa é que os felinos sejam maioria como animais de estimação no Brasil em até cinco anos. Hoje, o posto é dos cachorros. A hipótese foi levantada por meio dos dados da pesquisa, além de outros estudos.

Alguns fatores contemporâneos explicam o crescimento do número de gatos no país. Entre eles, a facilidade em criar os bichanos e o custo-benefício. Os gatos são animais independentes e conseguem passar boa parte do tempo sozinhos. Além disso, não é necessário levá-los para banhos mensalmente, como os cães. E se antes as opções de produtos especialmente para os bichanos eram reduzidas, o crescimento desse mercado está mudando o cenário.

Isso tem feito com que os lares não só no Brasil, mas no mundo, se abrissem para os bichanos. Isso pode ser visto na internet, onde muitos feles fazem sucesso, acumulam números milionários e uma legião de fãs.

























































































