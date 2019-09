Craisa terá shopping 24h e um mercado municipal

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 07:24



A Prefeitura de Santo André vai revitalizar a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), localizada na Avenida dos Estados. O ambicioso projeto prevê, além da ampliação de boxes e a extensão do horário de funcionamento das 22h às 14h, a construção de um mercado municipal nos moldes do paulistano e um shopping center 24 horas com cinema e teatro.

O investimento previsto é de R$ 186 milhões, sendo R$ 20 milhões de outorga fixa, ou seja, somente para participar da licitação, além de repasse de pelo menos 3% da receita obtida com a instalação, o faturamento do mercado, do shopping e o excedente dos boxes aos cofres públicos – quem oferecer mais, tem maiores chances de ganhar o certame – e, em contrapartida, o Paço concede o uso do espaço por 30 anos. Podem participar empresas individuais ou consórcio de companhias.

O plano é que sejam gerados 4.000 empregos diretos e 15 mil indiretos e que a receita própria da Craisa, hoje em torno de R$ 4 milhões anuais seja, no mínimo, dobrada. Isso porque, além das novidades, o número de boxes deve passar de 63 para 216 e, o de pedras (divisões de espaços delimitadas apenas no chão), de 81 para 132. E o volume de toneladas comercializadas, em torno de 13 por mês, pode chegar a 50.

A expectativa, de acordo com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), é que o edital seja lançado até o fim de outubro – existe prazo mínimo de 15 dias úteis, contados desde ontem, para que isso seja feito –, até dezembro saia o vencedor e que as obras comecem no início do ano que vem. A ampliação da Ceasa (Central de Abastecimento) da Craisa é esperada para o fim de 2021, já o restante, ou seja, o mercado municipal, o shopping, a revitalização do prédio administrativo e a construção do novo Núcleo de Inovação Social, para meados de 2022.

“A Craisa do futuro fica no eixo logístico importantíssimo da nossa cidade, que liga Santo André a Mauá, São Caetano e São Paulo, e é caminho para o Rodoanel e a Rodovia Anchieta, a partir da Av. Prestes Maia. Dada essa relevância e, com a casa em ordem, podemos dar o próximo passo da concessão para a iniciativa privada, para que ampliemos a capacidade de gerar emprego e renda, dar condições melhores aos que já estão no local e entregar o mercado municipal que é tão desejado e cobrado pelos andreenses”, assinalou, ao completar que a Avenida dos Estados também vai passar por processo de revitalização.

Quanto a estar com a “casa em ordem”, o prefeito se referiu ao fato de a Craisa, após 28 anos, ter obtido a certidão negativa de débitos. Em 2016, o patrimônio líquido da companhia estava negativo em R$ 68,3 milhões e, em 31 de agosto deste ano, ainda estava no vermelho, mas em R$ 33,8 milhões. “Foi um desafio hercúleo que dificultava contratações e também pôr em prática plano de expansão da empresa.”

NA PRÁTICA

Em outubro de 2017, em entrevista ao Diário, Reinaldo Messias, superintendente da Craisa, contou com exclusividade sobre o embrião do projeto que, à época, de olho na mudança de local do Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) da Vila Leopoldina, Zona Oeste da Capital, e na expectativa de abocanhar 50% dos clientes do local, contava apenas com a ampliação da Ceasa da Craisa. No entanto, a demora para que isso ocorresse também segurou o projeto andreense. Agora, estão no páreo dois municípios, Caieiras e Santana de Parnaíba, e a mudança, após a escolha, pode levar até cinco anos para ser concluída.

“Com o mercado municipal nos moldes do modelo paulistano e o shopping, que deverá ser 24 horas, a fim de atender o público do segundo distrito de Santo André e quem frequentar a Craisa na madrugada, acreditamos atingir todo o público da Zona Leste e do Grande ABC, que hoje procura o Ceagesp principalmente pela variedade de produtos, mesmo antes da mudança de endereço. Após a mudança, principalmente se o novo destino for Caieiras, acredito que conquistaremos 80% do público do entreposto de São Paulo”, assinalou Messias, ao citar que em 21 de agosto a Casa Civil determinou a saída do Ceagesp de São Paulo.

Quanto ao horário de funcionamento do Ceasa, hoje das 22h ao meio-dia, a ideia é, já em um primeiro momento, estendê-lo para às 14h, o que era previsto para julho do ano passado se o projeto tivesse saído do papel à época. “Não adianta mudar a hora de fechar agora porque vamos competir diretamente com o Ceagesp, mas nós não temos tudo o que eles têm, precisamos trazer mais fornecedores, o que vai acontecer daqui a pouco”, disse o superintendente.

O principal ganho com a ampliação, na avaliação de Reynaldo Torres, superintendente adjunto da Craisa, é a atração de grandes empresas, que deixarão o negócio mais competitivo, e a oferta de uma zona cerealista no local – um dos motivos que mais atrai clientes hoje ao Ceagesp. “O empreendimento se tornará verdadeiro ponto turístico. O mercado municipal vai funcionar o dia todo, como em São Paulo, e o shopping, além de ser 24 horas, algo inédito, terá cinema e teatro”. Essas, inclusive, são justificativas dos gestores para o Grande ABC ganhar o seu décimo shopping, ao serem questionados se a região comportaria para mais um complexo de compras, além de atender a população andreense que mora do outro lado do Rio Tamanduateí.