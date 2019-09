São Bernardo organiza leilão de veículos em desuso da frota municipal

Junior Carvalho



25/09/2019 | 06:02



A Prefeitura de São Bernardo realiza na semana que vem leilão de carros oficiais que estão em desuso desde que o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) adotou aplicativo para o transporte de servidores. Ao todo, são 139 itens à disposição, entre automóveis, caminhões, maquinários e demais equipamentos.

“Todos os veículos que estão à venda já não servem mais para o serviço público, mas continuam tendo um valor de mercado. Valor esse que, com o leilão desses itens, será importante para incrementar nosso orçamento”, disse Morando. “Com essa mudança (adoção do aplicativo), trouxemos para a administração pública o princípio da economicidade.”

O leilão é organizado pela Sumaré Leilões e envolverá veículos de modelos com ano de fabricação entre 1984 a 2013. Segundo a administração, os lances mínimos variam entre R$ 100 (neste caso referente a sucata de automóvel modelo Volkswagen Gol) a R$ 10 mil (caminhão Volvo N10). A estimativa é arrecadar pelo menos R$ 1 milhão com a venda dos itens.

Todos os lotes podem ser checados pessoalmente nesta semana. A visitação será entre amanhã e sexta-feira, das 9h às 16h, na garagem municipal de São Bernardo, localizada na Avenida Caminho do Mar, 2.795, no Rudge Ramos.

Interessados deverão formalizar inscrição no site www.sumareleiloes.com.br. Os lances precisam ser apresentados até o dia 1° de outubro. Informações sobre o leilão podem ser obtidas diretamente no site da organizadora do evento ou no telefone (19) 3803-9000.

O governo Morando adotou uso de aplicativo de transporte individual em contrato com a empresa 99 Táxi. Nas contas do Paço, a mudança gerou economia de R$ R$ 3,5 milhões aos cofres municipais nos últimos 12 meses. Por outro lado, a Prefeitura viu entrar montante de R$ 1,14 milhão com a venda de 177 itens, entre carros, caminhões máquinas e embarcações que pertenciam à frota.