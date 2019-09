Câmara aprova LDO em São Caetano

Daniel Tossato



25/09/2019 | 07:59



A Câmara de São Caetano aprovou, por unanimidade, ontem, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) apresentada pelo Executivo, sob comando do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Na peça, a Prefeitura diz esperar arrecadar R$ 1,180 bilhão pela administração direta e mais R$ 358 milhões por administração indireta (fundações e autarquias) no ano que vem. Os valores serão integrados à LOA (Lei Orçamentária Anual).

Segundo o líder de governo na Câmara, o vereador Tite Campanella (Cidadania), a expectativa é a de que o texto seja aprovado na próxima sessão sem maiores debates. “Hoje (ontem) ela foi aprovada em primeira votação. Vamos agora analisar as emendas e aprová-la definitivamente na próxima sessão”, afirmou.

A LDO serve de parâmetro para a elaboração da LOA de 2020. Há prévia para onde serão aplicados os valores arrecadados pela Prefeitura.

Durante a sessão de ontem, os vereadores de oposição César Oliva (PL) e Jander Lira (PP) foram os únicos a levar o debate sobre a matéria ao plenário. Apesar dos parlamentares alegarem que irão fiscalizar os gastos do Executivo, eles aprovaram a LDO.

A LDO foi apresentada durante audiência pública no dia 13 de setembro e contará com uma novidade. Segundo a secretária de Governo, Marília Marton, neste ano uma consulta pública será iniciada para fomentar a discussão de onde poderão ser aplicados os recursos para o ano que vem. A participação deverá ser realizada pela internet.



SUPLÊNCIA

Segundo suplente do PL, Ricardo Rios assumiu a vaga do vereador Ubiratan Figueiredo (PL), que se ausentará por período de dez dias. Em sua primeira fala, Rios, ex-petista, fez uso do plenário para alertar sobre período de chuvas e cheias que acometem a cidade. Assim que acabou a sessão, o suplente de vereador disse estar feliz e que fará “uma baguncinha” na Câmara, em tom de brincadeira.