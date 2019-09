Bombeiros pedem auxílio às prefeituras

Raphael Rocha

Daniel Tossato



25/09/2019 | 07:57



Em meio à instabilidade jurídica da viabilidade da taxa de sinistro, cobrada para auxílio no custeio do Corpo de Bombeiros nos municípios, a corporação no Grande ABC iniciou movimento para convencer prefeitos a adotar o projeto bombeiros municipais.

Na prática, as prefeituras promoveriam concursos públicos para contratar agentes, bancar suas despesas e ceder os profissionais para os bombeiros, vinculados à PM (Polícia Militar) do Estado de São Paulo.

As conversas na região são comandadas pelo tenente-coronel Eduardo Drigo da Silva, recém-transferido para a liderança do 8º GB (Grupamento de Bombeiros), responsável pelo Grande ABC.

Na segunda-feira, esteve em reunião com o prefeito em exercício de São Caetano, Beto Vidoski (PSDB), para dialogar sobre a proposta. O tucano declarou que deu encaminhamento para estudos internos e que, inicialmente, gostou do projeto.

“São Caetano seria a primeira cidade da Região Metropolitana a ter bombeiros municipais. É uma ajuda do município, além do que já ajudamos, com repasses. Além do auxílio financeiro, forneceríamos a mão de obra também”, disse Beto, que comentou ter conversado com o prefeito José Auricchio (PSDB) e recebido aval para dar andamento à análise interna. “Em 15 dias devemos conversar com o tentente-coronel Drigo com mais dados.”

A discussão vem na esteira da proibição da cobrança compulsória da taxa de combate a sinistros por parte do STF (Supremo Tribunal Federal). Em maio de 2017, a Corte entendeu que o boleto era inconstitucional – geralmente o valor era embutido no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) – ao julgar um processo envolvendo o município de São Paulo. Como a decisão foi considerada juridicamente de repercussão geral, vale para as demais cidades brasileiras.

A taxa de combate a sinistros servia como auxílio municipal ao custeio do Corpo de Bombeiros de cada cidade. Há crítica recorrente sobre o volume de repasse feito pelo Estado para manter as corporações nos municípios.

Ao Diário, a Prefeitura de Mauá informou que entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para discutir o assunto. Em Ribeirão Pires, há convênio de repasse financeiro para pagamento de despesas com energia elétrica, água, serviços de telefonia, manutenção de veículos e aquisição de gêneros alimentícios. A gestão em Santo André disse que não há conversa nesse sentido.