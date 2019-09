Praça dos Meninos carece de manutenção

Flavia Kurotori



25/09/2019 | 07:00



A população que frequenta a Praça dos Meninos, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, reclama que o equipamento carece de manutenção. Falta de torneiras nas bicas d’água, água do lago escura e banheiros trancados com cadeados são os principais problemas presentes no equipamento, cujo paisagismo é inspirado em jardins japoneses.

“A praça era muito bem cuidada, mas nos últimos meses está um relaxo”, avalia a gerente comercial Maria José Bordon, 50 anos, moradora do bairro Pauliceia, que utiliza o espaço para caminhada. “A água (do lago) está escura, quase nem dá para ver os peixes, e tiraram as torneiras das bicas.”

Zelinda Moreno, 59, assistente financeira do bairro Sacadura Cabral, em Santo André, destaca que a estrutura é bonita e o equipamento é movimentado, porém, a conservação “já esteve bem melhor”. “Os banheiros estão trancados, e ainda que alguns usuários de drogas se reunissem lá, era preciso encontrar um jeito de manter o espaço”, observou. “Até as luminárias estão quebradas e sujas”.

Moradora do Rudge Ramos, a cabeleireira Erica Rodrigues, 29, leva o filho com frequência para brincar no parquinho instalado na praça. Além da areia suja pela ação do tempo, os brinquedos, como gangorra e balanço, estão enferrujados. “Está muito mal preservado e sempre sujo, fora a ponte, que está quebrada em alguns pontos e nos deixa aflitas porque temos medo das crianças irem para lá e acabarem caindo”, relata.

A equipe de reportagem do Diário esteve no local na tarde de ontem e observou lixeiras pixadas e a falta do busto que homenageava o vereador Kiyoshi Tanaka.

A Prefeitura informou, em nota, “que a Praça dos Meninos é alvo de vandalismo, que danificou diversos pontos em seu interior, inclusive o busto, que foi retirado para restauração”. “O cronograma de reparos está agendado até o fim desta semana, bem como o reforço no monitoramento em segurança.”

O comunicado assegurou que a manutenção do lago, com teste de qualidade da água e análise das espécies de peixes, é realizada regularmente por biólogo. Em relação ao sistema de iluminação, a administração municipal afirmou que está em estudo projeto de substituição de luminárias. “A manutenção da praça é realizada periodicamente e de acordo com a necessidade”, finalizou a nota.