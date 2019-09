O nascimento da Cerâmica São Caetano

Ademir Medici



“O pós-guerra transformou o município de São Caetano em um município tipicamente industrial, tendo como cenário as várzeas dos rios Tamanduateí e dos Meninos, coalhadas de chaminés, pavilhões industriais, pequenas fábricas, indústrias médias e de pequeno porte dirigidas pelos próprios proprietários e familiares.”

Cf. José Roberto Gianello, Indústrias Registradas na Cidade Espelham a Euforia do Pós-Guerra, artigo publicado na revista Raízes, Fundação Pró-Memória, dez. 2000.



Na história da industrialização de São Caetano, a Cerâmica Privilegiada deu o nome ‘Cerâmica’ ao bairro a meio caminho entre o Centro e Rudge Ramos.

Posta em licitação, a Privilegiada foi adquirida depois de meses de insistentes anúncios na Imprensa paulistana, ganhando o nome do bairro: Cerâmica São Caetano, do anúncio agora localizado por Memória, quando nova transação era realizada.

João Telles da Silva Lobo revende a empresa à Queiroz & Lobo, Limitada. E mais um capítulo era escrito. Roberto Simonsen e Armando de Arruda Pereira logo entrariam nesta história.



1889 –Banco de São Paulo é instalado na Capital. Conde de Pinhal é eleito seu primeiro presidente.

1919 – Prossegue a greve da limpeza pública em São Paulo, pelas oito horas diárias de trabalho, 30% de aumento de salário e pagamento dos dias de salários aos operários que forem vítimas de acidente do trabalho.

Prefeitura contrata operários no lugar dos grevistas; carroções puxados por animais servem à coleta de lixo.

- Selecionados acadêmicos disputam a Taça Olavo Bilac de Futebol, no Rio de Janeiro: Cariocas vencem os Paulistas por 4 a 3. A base carioca era formada por alunos de Medicina, Politécnica, Comercial e Medicina; os de São Paulo reuniam alunos do Mackenzie, Direito e Medicina.

1929 – O jornalista Luiz Sarmento nasce em São João da Boa Vista (São Paulo).

Aposentou-se em Santo André como assessor de imprensa e relações públicas da Prefeitura.

1939 – II Guerra. Manchete do Estadão: expostos nas oficinas da Lapa, em São Paulo, dois novos trens diesel-elétrico da Estrada de Ferro São Paulo Railway, o Estrela e o Cometa. O terceiro modelo, Cometa, já corria entre Santos e São Paulo, cruzando a região.

-Dois jogos pela Divisão Intermediária do Campeonato Paulista de Futebol: no campo da AA Tramway Cantareira, na Rua João Teodoro, em São Paulo, Tramway x EC São Bernardo; em São Caetano, São Caetano e Vasco da Gama.

1944 – Prefeitura de Santo André aprova plano de arruamento de Frederico Kowarick Júnior e sua mulher entre as Ruas Coronel Alfredo Flaquer, Siqueira Campos, Coronel Fernando Prestes e Travessa Ipú, no Centro.

1949 – Inaugurada a igreja de Camilópolis, em Santo André, depois de realização de obras de recuperação da antiga capela do bairro.

1984 – Notícias do Diário: São Caetano instala comitê pró-Tancredo (Neves, à Presidência da República).

- Inaugurada a Praça do Samba, em Mauá, novo nome da antiga Praça das Paineiras.

- Comunidade católica do Parque Santo Antonio, em São Bernardo, ao lado da Mercedes-Benz, inaugura a capela do bairro.

- No Bruno Daniel, pelo Campeonato Paulista: Santo André 1, Santos 0, gol de Esquerdinha.

1959 – Willys Overland do Brasil realiza solenidade comemorativa à fabricação do seu jipe número 50.000, na fábrica de São Bernardo. Uma comissão de senadores prestigia.

Os visitantes estiveram na fábrica de motores, conheceram a linha de montagem, percorreram a fábrica de eixos de transmissão, a nova estamparia e a linha de produção de carros Dauphine/Renault.

Nota – A Willys ficava na Avenida do Taboão, onde a Ford está encerrando atividades neste ano de 2019.

1989 – Museu Octaviano Gaiarsa, de Santo André, abre a exposição Um Século de História, da Escola à Memória, focalizando o seu prédio, o antigo I Grupo, inaugurado em 1914.



O príncipe e a plebe



Verificando meus arquivos, encontrei esta foto de junho de 2008, que foi tirada pelo jornal São Paulo Shimbum, durante as comemorações do centenário da imigração japonesa.

Na foto está o atual imperador do Japão, Naruhito, que assumiu em 30 de abril de 2019 – na época da foto era o príncipe-herdeiro.

Atrás do príncipe, com blusa rosa-clara, está a minha esposa, Altina, que faleceu em 21 de maio de 2019.

Mituo Teramae, de Santo André



Diário há 30 anos

Domingo, 24 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7179



Data – Brasinca faz 40 anos e investe na expansão. Com unidades em São Caetano e São Bernardo, a empresa lançava o livro O Século do Automóvel no Brasil.

Hoje

- Dia do Rádio e da Radiodifusão.

A data foi escolhida em comemoração ao aniversário de Roquete Pinto, considerado ‘Pai do Rádio Brasileiro’.

Em 1923, Roquete Pinto inaugurou oficialmente a primeira rádio do Brasil, a Sociedade do Rio de Janeiro.

Antes dela, a Rádio Clube do Recife já havia entrado no ar, sendo a primeira rádio no ar no Brasil e que ainda está em operação.

A primeira transmissão de rádio no País ocorreu em 7 de setembro de 1922, para um discurso de Epitácio Pessoa.

Fonte: www.tudoradio.com

- Dia Nacional do Trânsito

Santos do Dia

- Cléofas ou Alfeu. Pregador cristão. Mártir. Viveu no século I.

- Aurélia e Neomísia

- Vicente Stambi