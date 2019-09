Gabriel Jesus marca em vitória tranquila do City na Copa da Liga Inglesa

24/09/2019 | 19:03



Com gol do brasileiro Gabriel Jesus, o Manchester City precisou de apenas um tempo para despachar o Preston North End por 3 a 0, nesta terça-feira, em sua estreia na Copa da Liga Inglesa, e avançar para a quarta fase do torneio.

Comandado pelo técnico Pep Guardiola, que pôs em campo uma equipe repleta de jogadores reservas, o atual bicampeão inglês teve desempenhos bem distintos ao longo do duelo realizado no estádio Deepdale, acelerando bastante o jogo na etapa inicial e tirando o pé do acelerador após o intervalo.

No confronto diante do atual terceiro colocado da segunda divisão inglesa, aos 20 minutos Sterling abriu o placar para a equipe de Manchester ao se livrar da marcação, com drible de corpo pelo meio e acertar chute forte.

Aos 35, Gabriel Jesus recebeu assistência de David Silva e ampliou para os visitantes. Sete minutos depois, com nova participação do espanhol na jogada, o marcador foi fechado com gol contra de Ryan Ledson.

Também pela Copa da Liga Inglesa, com dois gols em cada tempo e longe de seus domínios, o Leicester garantiu sua vaga na próxima fase ao golear o Luton Town por 4 a 0 - Demarai Gray, James Justin, Tielemans e Iheanacho construíram o placar no estádio Kenilworth Road.

Outra equipe integrante da elite inglesa que superou a terceira fase do torneio foi o Everton. Jogando fora de casa, o time de Liverpool bateu o Sheffield Wednesday com dois gols de Dominic Calvert-Lewin logo no início da partida no Hillsborough. O Watford, por sua vez, recebeu o Swansea e venceu por 2 a 1 - gols de Welbeck e Roberto Pereyra no Vicarage Road.

Completando a rodada, o Southampton atropelou o Portsmouth por 4 a 0, fora de casa, enquanto o Crawley Town, após empatar por 1 a 1 com Stoke City no tempo normal, levou a classificação por 5 a 3 nos pênaltis.