Arthur e Griezmann marcam e Barça vence, mas Messi sai cedo com dores e preocupa

24/09/2019 | 18:52



Com um gol do francês Griezmann e outro do brasileiro Arthur, o Barcelona venceu o Villarreal por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Camp Nou, na abertura da sexta rodada do Campeonato Espanhol. Porém, o time catalão não saiu de campo apenas com motivos para comemorar, pois Lionel Messi reclamou de dores na coxa esquerda no primeiro tempo do duelo e precisou ser substituído por Ousmane Dembélé logo após o intervalo da partida.

Esse foi o primeiro jogo do astro argentino como titular depois de ter ficar um longo tempo afastado se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. E o craque, que na última segunda-feira foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo pela sexta vez, começou a se queixar de um incômodo muscular antes dos 30 minutos da etapa inicial e chegou a deixar o campo para ser atendido pelo médicos durante vários minutos.

Messi chegou a conseguir concluir o primeiro tempo, mas não voltou com o time para a segunda metade do duelo. Antes disso, ele deu assistência para Griezmann abrir o placar aos 6 minutos de jogo. E já aos 15, o meio-campista brasileiro Arthur ampliou para 2 a 0 depois de completar para as redes um passe de Busquets.

O Villarreal descontou com um gol de Santi Cazorla ainda na etapa inicial, aos 44 minutos, mas depois não teve forças para conquistar a igualdade no período derradeiro, assim como os donos da casa, sem o seu principal jogador, não conseguiram mais balançar as redes.

Ainda fora de suas condições físicas ideais após se lesionar às vésperas do início desta temporada 2019/2020 do futebol europeu, Messi disputou os seus primeiros minutos pelo Barça no empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund, na Alemanha, no último dia 17, quando entrou em campo apenas a partir do segundo tempo na estreia do clube espanhol nesta edição da Liga dos Campeões.

Com o resultado desta terça-feira, o time catalão assumiu a quarta posição do Espanhol, com dez pontos, enquanto o Villarreal estacionou nos oito e caiu para o oitavo lugar. A liderança do Espanhol, com 11, é ocupada pelo Granada, que em outro duelo do dia empatou por 1 a 1 com o Valladolid, fora de casa, e deixou o seu oponente na 13ª colocação, com seis pontos.

Vale lembrar que o Granada bateu o Barça por 2 a 0, no último sábado, quando Messi só entrou em campo na etapa final após iniciar o confronto como visitante entre os reservas. Athletic Bilbao e Real Madrid, respectivos vice-líder e terceiro colocado, também com 11 pontos, jogarão no complemento desta rodada com chances de assumir o topo.

No outro confronto que inaugurou esta sexta jornada do torneio nacional nesta terça, o Betis derrotou o Levante por 3 a 1, em Sevilla, com dois gols de Loren Moron, e subiu para o nono lugar, com oito pontos. Já o seu adversário seguiu com sete e caiu para o 11º posto da tabela.