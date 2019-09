Encontro para reflexão

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 07:00



Santo André será palco de diversas atividades até sábado. O município realiza a Reunião Anual da Unidade Temática de Cultura da Rede Mercocidades (rede de governos locais do Mercosul) e recebe dirigentes de países como Argentina, Uruguai, Peru e Chile, por exemplo, para tratar do tema ‘Direitos Culturais – Promoção e Salvaguarda das Línguas Indígenas, Planos de Cultura’. Direitos indígenas, políticas culturais, tecnologias digitais e sociais são alguns dos assuntos a serem discutidos.

Entre as atividades – todas gratuitas – da programação está o Seminário Internacional de Direitos Culturais, que acontece na sexta-feira, das 8h30 às 13h, no Auditório do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302). Aberto ao público, o evento terá como convidado Daniel Munduruku, escritor e professor, que abordará o tema ‘O Pensamento Indígena na Arte e na Cultura’.

Marina Marcela Herrero, ativista em direitos humanos, indigenista e assistente na Gerência de Estudos e Programas Sociais do Sesc, também participa e falará sobre ‘Vitalidade Cultural dos Povos Indígenas no Brasil’.

“Estamos discutindo temas culturais e indígenas, que estão sendo colocados em cheque”, diz Simone Zárate, secretária de Cultura de Santo André. “E a importância dessa reunião é ampliada por conta disso”, reforça. Ela explica que esses temas foram escolhidos em 2018, na reunião realizada na cidade de Arequipa, no Peru. “Nos municípios esses assuntos estão sendo debatidos. Não estão esquecidos. E a programação está toda com esse perfil indígena”, diz.

Além da programação do encontro, Santo André oferece atrações artísticas paralelas. Hoje, por exemplo, das 9h às 21h, a Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo) convida para a primeira edição da Feira Indígena. São 15 expositores e 4.000 produtos das etnias Pataxó, Guarani, Kariri Xocó, Pankararé, Pankararu, Tariano, Fulkaxó, Fulni-ô e Tingui Botó.

Quem for ao local poderá ver apresentação do grupo indígena de canto e dança Toré Multiétnico, às 10h, 14h30 e 18h30. Além disso, às 10h30 e às 15h serão realizadas contações de mitos indígenas com a etnia Guarani. Terá ainda uma oficina de pintura corporal, a partir das 13h30, com a etnia Kariri Xocó.

Sexta-feira, a partir das 19h, a Casa da Palavra terá show do violonista Robson Miguel, que apresenta repertório que celebra a inclusão dos índios. Duas mostras também fazem parte da programação paralela. No salão expositivo do Paço (Praça IV Centenário) pode ser conferida até 17 de outubro a exposição Fazeres da Tradição. São 25 obras que apresentam a temática da cerâmica indígena, de tribos que ainda produzem e outras extintas.

O Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa (Rua Sen. Flaquer, 470) apresenta até dia 19 a mostra Paranapiacaba, Guapituba, Cambuci, Sons Indígenas do Cotidiano. O local oferece ainda, amanhã, às 19h, a exposição audiovisual Cineastas Indígenas: Um Olhar Sobre o Seu Povo. “A programação é rica e vamos colocar esses assuntos (indígenas) no cotidiano das pessoas. São momentos muito ricos para reflexão”, explica Simone. As atrações podem ser conferidas no site www3.santoandre.sp.gov.br.