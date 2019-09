Lucas perde pênalti e Tottenham cai; Gabriel Martinelli marca 2 e Arsenal avança

24/09/2019 | 18:33



Com o brasileiro Lucas Moura desperdiçando um pênalti, o Tottenham disse adeus à Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira, diante do modesto Colchester United, já em sua estreia desta edição da competição, que vive a sua terceira fase. Após um empate por 0 a 0 no tempo normal, os azarões superaram o atual vice-campeão europeu por 4 a 3 nos pênaltis. Já o Arsenal, com a ajuda de dois gols do brasileiro Gabriel Martinelli, atropelou o Nottingham Forest por 5 a 0 e avançou no torneio mata-mata.

Em seu acanhado estádio, localizado em cidade homônima do leste da Inglaterra, o time integrante da quarta divisão do país segurou o placar em branco durante os 90 minutos diante do time londrino, que contou com alguns jogadores considerados titulares na partida.

Mesmo com uma posse de bola bem superior no confronto, sempre acima dos 70%, o time comandado por Mauricio Pochettino não conseguiu superar a defesa do adversário, que sequer chegou a acertar um chute no gol.

Na disputa das penalidades, logo na primeira série, Eriksen perdeu a cobrança para a equipe visitante. Na terceira cobrança dos anfitriões, Brown desperdiçou e tudo permaneceu igual até a vez de Lucas Moura, que acertou o travessão e abriu caminho para a vitória do Colchester, decretada pelos pés de Lapslie, seguida por uma grande invasão de campo pela torcida local.

Já o Arsenal não decepcionou sua torcida e goleou o Nottingham Forest por 5 a 0. Jogando em seu estádio, o Emirates, em Londres, o time treinado por Unai Emery contou com dois gols do brasileiro Gabriel Martinelli.

Revelado pelo Ituano, o jogador de apenas 18 anos, que se transferiu no ano passado para o clube londrino, marcou o gol inaugural da partida, aos 31 minutos do primeiro tempo, e fechou o placar do confronto, já nos acréscimos da etapa final. Os outros três gols da partida foram anotados por Holding, Willock e Nelson.

Classificados para a quarta fase do torneio, Arsenal e o surpreendente Colchester aguardam por um sorteio para conhecerem seus próximos adversários na disputa.