Câmara derruba parecer e aprova contas de Grana

Fábio Martins

dgabc.com.br



24/09/2019



A Câmara de Santo André derrubou os pareceres negativos encaminhados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) às contabilidades financeiras de 2014 e de 2016, na gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT). Foram 18 votos pela reversão da punição, inclusive com apoio da base de sustentação do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Com a decisão do Legislativo, Grana fica livre para disputar a eleição do ano que vem. O petista, internamente, não se movimenta para ser candidato do PT à Prefeitura, mas há aliados que defendem seu nome para o Paço em 2020 ou para a Assembleia Legislativa em 2022.

A análise das contas virou impasse na Câmara. A avaliação está pendente desde o primeiro semestre. Por falta de acordo entre os parlamentares, o tema foi adiado sucessivas vezes.

Para reverter o parecer negativo emitido pelo TCE, Grana necessitava de pelo menos 14 votos. Nesta terça-feira, nenhum parlamentar votou pela manutenção das críticas da Corte – além dos 18 votos favoráveis ao petista, houve três ausências – Rodolfo Donetti (Cidadania), Ronaldo de Castro (Republicanos) e Sargento Lobo (SD).

OUTRO PROJETO – Além das contas do ex-prefeito Carlos Grana, entrou na pauta de votação dos vereadores de Santo André projeto de lei proposto por Sargento Lobo que proíbe nas escolas andreenses a abordagem do tema ideologia de gênero e orientação sexual. O texto havia recebido crivo em primeira discussão, mas foi rejeitado pela casa na análise derradeira.

As galerias da Câmara estavam tomadas por manifestantes – professores e estudantes -, que gritavam palavras de ordem e criticavam Lobo.