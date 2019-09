Divulgados vencedores de concurso de fotos de Santo André

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 07:00



Saiu a lista dos nomes vencedores do 2º Concurso de Fotografia dos Parques de Santo André, realizado pela Prefeitura. A imagem vencedora é de autoria de Priscila da Silva Jóias Cavalheiro, que registrou ao entardecer a Concha Acústica do Parque Central. Como prêmio a participante faturou uma câmera fotográfica semiprofissional.

Ricardo Sala, que registrou o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, ficou com a segunda colocação e teve como prêmio uma diária para fim de semana em hotel da região. Já o terceiro lugar ficou com Pedro Moura Lenhaioli. Ele também escolheu para registro o Parque Central e ganhou um jantar em restaurante da região.

A seleção das fotos levou em consideração critérios estéticos da imagem e a mensagem transmitida pelo fotógrafo, além das relações com o ambiente, criatividade e pertinência ao tema. A organização registrou aumento dos interessados em participar. No total, 360 fotos foram inscritas no concurso. Na primeira edição foram enviadas 270 imagens.