Falta de luz faz sessão ser cancelada em Mauá

24/09/2019 | 16:28



A sessão em Mauá foi cancelada devido à falta de energia elétrica após um caminhão se chocar um poste na Avenida João Ramalho, no Centro da cidade. Técnicos da Enel trabalham para restabelecer a situação, mas o presidente da casa, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), decidiu suspender os trabalhos.

A Câmara de Mauá se reúne uma vez por semana para discutir os projetos apresentados pelos vereadores e pelo Poder Executivo. Com o cancelamento da sessão desta terça-feira, a sessão foi convocada para esta quarta-feira (25).

Conforme assessoria do Legislativo, Neycar aguardou o restabelecimento da energia elétrica até momentos antes da sessão – marcada para as 14h –, mas a Enel (antiga Eletropaulo) informou que a ligação só seria feita no fim da tarde. Até os funcionários foram dispensados.