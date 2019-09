Nico López pede 'jogo perfeito' contra o Fla para sair do Maracanã com vitória

24/09/2019 | 15:10



O meia-atacante Nico López projeta um "jogo perfeito" para sair do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com a vitória em confronto contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o uruguaio, esta é uma das poucas maneiras de passar pelo líder da competição, que vem de uma série de sete vitórias.

Nico López concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, antes da viagem do time gaúcho para o Rio de Janeiro, onde joga pela 21.ª rodada. "Será um jogo difícil, pois eles são o melhor time do futebol brasileiro. Estão jogando bem, mas estamos trabalhando para fazer um jogo perfeito e conseguir a vitória. Temos um bom elenco e sabemos que, se fizermos uma boa partida, podemos vencer lá", projetou.

A partida desta quarta-feira tem ainda um componente extra para o camisa 7 do Internacional, que não esqueceu o lance da última vez que esteve frente a frente com os cariocas no Maracanã. Nico López admitiu ter demorado a esquecer a melhor chance criada por seu time, já no final da partida, que poderia ter dado um rumo diferente ao confronto das quartas de final da Copa Libertadores, vencido pelo clube da Gávea.

"Sim. Claro que ficou na minha cabeça por um bom tempo, mas o futebol é assim. Tem que mudar rápido. Não pode ficar pensando nisso. A gente tem dois meses para brigar pelo título do Brasileirão", comentou o jogador.

Nesta terça-feira, o técnico Odair Hellmann comandou um treino fechado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, visando a partida deste meio de semana e manteve segredo em relação à escalação da equipe, que tem 36 pontos, ocupa o quarto lugar na tabela de classificação e tentará a sua quinta vitória seguida na competição para tentar chegar mais perto dos líderes.

O treinador não contará novamente com o meia argentino D'Alessandro, que ainda sente uma lesão na coxa. Em compensação, contará com o retorno do atacante Rafael Sóbis e do volante Nonato, que se recuperaram de lesões. Mas apenas o último, que disputa vaga com Patrick, tem boas chances de começar jogando nesta quarta-feira. Sóbis deve começar o duelo como opção entre os suplentes.