André Marques comemora 40 anos com textão e ganha festa em hotel da namorada

24/09/2019 | 15:11



André Marques completou 40 anos de idade, e não deixou de dividir com seus seguidores a alegria de entrar na nova fase. Em um trecho do textão, ele diz: A foto da esquerda faz 40 anos! A da direita faz 6 anos! Sou literalmente um cara de sorte! De MUITA SORTE! Nasci em uma família foda, cheia de luz e amor! Meus pais sempre fizeram de tudo para me agradar, ajudar, estimular, proteger e me deram uma EXCELENTE EDUCAÇÃO! Pai e mãe , MUITO OBRIGADO... (...) Nunca tive a pretensão de ser ator, de ser famoso menos ainda! Minha mãe me matriculou no teatro da escola, para que eu não ficar em casa perturbando e fazendo m***a.. rsrs. Queria me ocupar! Fui da natação ao hipismo... o único que fiquei e amei foi o TEATRO! As coisas foram acontecendo, estudei, me dediquei, fiz cursos, mil testes. (...) E para TV, o primeiro foi para MALHAÇÃO... e passei... em 1994 começava minha trajetória na empresa que trabalho até hoje! (...) Nessa caminhada , por inúmeros problemas me perdi na saúde! Enfrentei a obesidade e por consequência a depressão! Foi bem barra, difícil! Fiquei diabético e comecei a enxergar muito mal, quase fiquei cego! (...) Fiz a cirurgia bariátrica (essa foto é da hora que acordei depois dela) e minha vida mudou para melhor! Essa data considero meu renascimento (...) Obrigado! Gratidão! Sou grato!

Mas não foi só isso! A namorada do apresentador, Sofia Sterling, com quem ele está desde abril, alugou uma suíte em um hotel no Rio de Janeiro para comemorar a data, e, na noite de segunda, dia 23, mostrou detalhes da comemoração, regada a comida japonesa.

Balões, mensagens e fotos do casal enfeitaram o quarto. Quer jeito melhor de passar o aniversário do que com quem se ama?