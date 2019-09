Após nova audiência, Mileide Mihaile e Wesley Safadão ainda não entram em acordo

24/09/2019 | 15:11



Mileide Mihaile e Wesley Safadão e a família do cantor, incluindo sua nova esposa, Thyane Dantas, e Dona Bill, sua mãe, se reuniram na 9ª Vara Criminal do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, no Ceará, na tarde dessa terça-feira, dia 24, mas não entraram em acordo em relação ao processo que Mileide move contra o ex, por crimes contra sua honra.

À colunista Fábia Oliveira, Safadão disse que não houve acordo pois Mihaile teria feito três exigências: o primeiro era que um não falasse mais do outro, com a qual eles concordaram. Mas o segundo, que eles fizessem uma nota pública dizendo que ela não teria incentivado ou chefiado perfis fake nas redes sociais, contra a família, e o terceiro, que Safadão pagasse seus advogados, não foram acatados pela família do cantor, e o processo segue na Justiça.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa de Mileide, ela afirma:

As perseguições ainda acontecem. Esse processo é mais moral do que financeiro, pois fui acusada de ser responsável por ataques na internet e isso é mentira. Além disso, não abro mão da reparação dos custos gerados após as afirmações caluniosas e difamatórias contra mim. Eu apenas movi o processo porque fui alvo de acusações criminosas por parte deles.