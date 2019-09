Adolescente que fez ameaças de ataque em colégio de S. Bernardo alega que foi brincadeira

Aline Melo

Diário do Grande ABC



24/09/2019



O adolescente de 17 anos que fez ameaças, pelo Twitter, de um ataque ao Colégio Metodista de São Bernardo, escrevendo "Suzano 2 por favor colégio metodista Rudge Ramos faz favor", esteve esta tarde prestando depoimento no 2º DP (Rudge Ramos). Na companhia do pai, o jornalista e professor universitário Valdir Boffetti, e do advogado Helmut Josef Gruber, o menor declarou que tudo não passou de uma "brincadeira de mal gosto".

O pai do jovem garantiu que o garoto é um rapaz irônico, divertido, que não bebe, não tem vícios e também não tem armas. "Ele está pressionado pelo vestibular, tem demonstrado alguns sinais de ansiedade e chamou isso de ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''bobagem''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''", relatou. O docente se disse "surpreso" com a atitude do filho, que entende a preocupação dos pais dos outros alunos, mas que não se resolve nenhum problema "segregando" as pessoas. "Vamos conversar com a direção, tenho um carinho enorme pelo Colégio Metodista, todos os meus filhos estudaram aqui e queremos que ele termine esse ano letivo", pontuou.

Boffetti afirmou que o adolescente está arrependido e preocupado com a possível repercussão negativa que seu ato possa ter para a escola, os colegas e a família. "Ele é um cara bem humorado. Sempre fomos muito próximos, vamos ficar ainda mais. Hoje ele tem uma avaliação com um psicólogo", relatou. O pai do garoto afirmou que ele admitiu que agiu sozinho e que não tem qualquer ligação com grupos religiosos - o jovem tuitou "se ela me chamar cometerei o ato santo finalmente hezbollah parecerá a Cruz vermelha perto de mim". O adolescente está afastado das aulas temporariamente. O celular do adolescente foi entregue à polícia.

O advogado da família reiterou que o aparelho de telefone foi entregue espontaneamento para as autoridades policiais e o episódio foi uma "brincadeira que não deveria ter acontecido". "A gente entente a comoção, pela memória recente do ataque em Suzano e porque isso não faz parte da nossa realidade, mas também temos que ter empatia e entender todos os lados", finalizou.

PÂNICO

Um grupo de pais e mães de alunos do Colégio Metodista de São Bernardo teve acesso, na tarde de ontem (23), às postagens feitas pelo adolescente no Twitter em um perfil restrito (que só pode ser acompanhando mediante autorização). Em 12 de setembro, o jovem escreveu: "Suzano 2 por favor colégio metodista Rudge Ramos faz favor". Em outra postagem, sem a identificação da data, o aluno escreveu: "Incrível todos os inspetores dessa merda são uns parasitas fecais". O jovem também disse que iria se matar.

Quando souberam das mensagens, alguns pais foram até a escola buscar os filhos. Na manhã de hoje, era pequeno o número de alunos na instituição. Um grupo de responsáveis participou de reunião com a direção da escola para debater o assunto. Ao final da reunião, mães relataram que a escola se comprometeu a aumentar a segurança, solicitando a presença de policias militares na entrada e na saída dos alunos. "Vamos ver o que realmente vai acontecer daqui para a frente", afirmou uma mãe, que não quis se identificar.

Mãe de quatro alunos da instituição - duas no período da manhã e outras duas no período da tarde - uma moradora de São Bernardo afirmou que a situação deixa todos tristes, mas que pode acontecer em qualquer lugar. "Hoje meus filhos não vieram para a aula, nos informaram que o calendário de provas está suspenso, vamos esperar o desenrolar dos fatos", afirmou.

SUZANO

Em 13 de março de 2019, dois ex-alunos da EE (Escola Estadual) Professor Raul Brasil, no município de Suzano, realizaram ataque que culminou na morte de cinco estudantes e dois funcionários. Antes da ação, que segundo as investigações foi planejada por um ano, Guilherme Taucci Monteiro, 17 anos e Luiz Henrique de Castro, 25, mataram o tio de Monteiro. Após o massacre, o atirador mais jovem matou o comparsa e em seguida cometeu suicídio.

CRISE

Tanto o Colégio Metodista quanto a Faculdade Metodista enfrentam seria crise financeira. Os professores da faculdade estão com salários atrasados, além de reclamarem do não depósito do FGTS pela instituição. No colégio, docentes que foram demitidos no ano passado e no início desse ano ainda não receberam os valores devidos.