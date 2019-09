Obituário - 24 de setembro de 2019

Ademir Medici



24/09/2019 | 14:21



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 22 de setembro

Carolina Gitti Peruzetto, 93. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Margarida Santos Ramos, 86. Natural de Ponta Grossa (PR). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irineo Affonso, 82. Natural de Ariranha (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wanda Soato Alexandre, 75. Natural de Bilac (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Comerciante. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Álvaro Claro, 69. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Cemitério Municipal de Pirassununga (SP).

Lindenor José Pereira, 65. Natural de Portugal. Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Joelia Aparecida Cunha da Silva, 61. Natural de Ipiau (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 19 de setembro

Maria José de Almeida, 79. Natural de Jurema (PE). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Vale da Paz, em Diadema.



São Bernardo, sexta-feira, dia 20 de setembro

Catarina Furlan de Oliveira, 94. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Paulo Gabriel Bezerra, 68. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Santino da Paixão Silveira, 62. Natural de Sud Menucci (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Arlindo Lopes Anduz, 59. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 20, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



São Bernardo, sábado, dia 21 de setembro

Mafalda Zago Hirata, 88. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Cristo Rei, em Bauru (SP).

Maria da Silva Leça, 85. Natural de Portugal. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

José Claudionice Tibério, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Wanderley Machado de Melo, 71, Natural de Santos (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 21. Jardim da Colina.

Maria do Céu Moreira de Sousa, 67. Natural de Santa Cruz (PB). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

José Benedito Guedes, 67. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Enoque Lucas Nunes, 60. Natural de Crato (CE). Residia no bairro Rio Grande, no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Manoel José dos Santos, 60. Natural de Exu (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 21, em Diadema. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 22 de setembro

Olga Mancuso, 92. Natural de Joanópolis (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Augusto Amaral, 82. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria Alves de Oliveira, 72. Natural de Aquidabã (SE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Helena Francisca de Oliveira, 70. Natural de São Bento Abade (MG). Residia no Jardim Vista Alegre, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Benedita Aparecida Rosa dos Santos, 70. Natural de Taubaté (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria Felicidade de Lourdes Lima, 65. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Salustiano José do Nascimento, 93. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jorge Bellini da Silva, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudemir Pavan de Oliveira, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 19 de setembro

Manuel Vital Santos Filho, 83. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Francisca Maria dos Santos, 61. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Marilene, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Pedro Araujo de Andrade, 59. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Canhema, em Diadema, Dia 19. Cemitério Municipal.

Júlio César de Souza, Oliveira, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Ilmar Mendes de Oliveira, 52. Natural de Ibotirama (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Gildete Nunes de Lima, 44. Natural de Araripina (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 20 de setembro

Benedito de Souza, 86. Natural de Três Pontas (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal.

Maria Rodrigues Alves, 79. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Jorge João Chedid, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Foi vereador em Diadema durante a 6º Legislatura no período de 1º de fevereiro de 1983 até 31 de dezembro de 1988. Dia 20. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 21 de setembro

Francelina Maria de Souza, 82. Natural de Salgueiro (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Rita de Oliveira Silva, 77. Natural de Alvinópolis (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Otaviano Batista dos Santos, 73. Natural de Macaúbas (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Maria Ramos de Almeida, 71. Natural de São Francisco (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Joaquim Ribeiro de Queiroz, 70. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 22 de setembro

Francisca de Matos Santos, 92. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Luiza de Oliveira, 87. Natural de Lavrinhas (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

José Lázaro Correia, 71. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Paulo Pereira Rosa, 53. Natural de Icaraíma (PR). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.





M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 19 de setembro

Mercedes Wohnrath Dorigon, 90. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19, em Mauá. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Terezinha Ergina Medeiros dos Santos, 76. Natural de Lajeado (PE). Residia no Jardim Santana, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Dilson Cussolim, 52. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 20 de setembro

Francisca Matos Rocha de Andrade, 85. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Jorge Vieira Coelho, 64. Natural de Ubá (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Cosme Pereira dos Santos, 45. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Diego Henrique Pinto, 32. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 21 de setembro

Ana Margarida Bento, 93. Natural de Natergia (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Josefa Mendes dos Santos, 87. Natural de São José do Peixe (PI). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

João Jerônimo, 86. Natural de Serra Azul (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Maria Aparecida Batista da Silva, 61. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 22 de setembro

João Roberto Ferreira dos Santos, 64. Natural de Jarinu (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 23 de setembro

Francisco Ferreira Silvestre, 69. Natural de Pentecostes (CE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Aparecido Sais de Souza, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Aldair Andrade de Souza, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Mauá. Dia 21, em Mauá. Dia 21. Cemitério São José.

Wagner Ilton Sardinha Chaves Soares, 17. Natural de Mauá. Residia no Jardim Lisboa, em Ribeirão Pires. Dia 21, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.