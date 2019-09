Novo BMW 320i chega ao Brasil a partir de R$187.950

Da Redação, com assessoria



24/09/2019 | 12:18

O novo BMW 320i está disponível nas concessionárias brasileiras em três versões. Os preços partem de R$187.950, mas é possível conseguir descontos e opções diferenciadas de financiamento.

O modelo Sport 2019/2020, com pintura sólida, é oferecido com R$ 8 mil de desconto para compras à vista e ainda conta com um cashback de R$ 2 mil. Também é possível aproveitar taxas de juros especiais (abaixo de 1% a.m.) para planos de financiamento em 24 meses. A Sign & Go, por exemplo, tem entrada de R$ 59.990, mais 24 parcelas mensais de R$ 2.717 e parcela final de R$ 93.975, no 24º mês, com a opção de garantia de recompra do concessionário ao término do contrato.

Versões, preços e equipamentos

BMW 320i Sport (R$ 187.950)

Entre os principais equipamentos destacam-se o ar condicionado automático digital com controle de três zonas; iluminação ambiente interna; pacote interno de conveniência; rodas de liga leve V spoke aro 18; volante esportivo revestido de couro; acabamento interno em Alumínio Mesheffect; acabamento externo BMW individual em High-gloss Shadow Line; pacote Sport; revestimento dos bancos em Sensatec; retrovisores externos com declinação e rebatimento; bancos dianteiros esportivos e com ajustes elétricos e lombar para motorista e passageiro; monitoramento da pressão dos pneus; pneus BMW Star Marking com tecnologia Run-Flat; transmissão automática esportiva com shift paddle; controle de cruzeiro; faróis de neblina em LED; faróis full-LED; Parking Assistant; serviços de Concierge; serviços remotos; chamada de emergência inteligente; BMW Teleservices; serviços ConnectedDrive e Pacote Connected.

BMW 320i Sport GP (R$ 199.950)

Principais equipamentos da versão BMW 320i Sport, mais preparação para Apple CarPlay; sistema de som HiFi; teto solar elétrico; sistema Driving Assistant; BMW Comfort Access 2.0; pacote Connected Professional (substitui pacote Connected), sistema BMW Live Cockpit Professional e Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant).

BMW 320i M Sport (R$ 217.950)

Principais equipamentos da versão BMW 320i Sport GP mais Pacote M Sport; roda de 19 polegadas M Double Spoke (substitui roda de 18 polegadas); controle de cruzeiro adaptativo (substitui controle de cruzeiro); cinto de segurança M Sport; direção esportiva variável; revestimento do teto em Anthracite; suspensão M Sport e sistema de som surround Harman Kardon (substitui sistema de som HiFi).

Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i Foto: Divulgação Novo BMW 320i