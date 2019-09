Novo Kia Cerato chega em duas versões; preços começam em R$ 94.990

Leo Alves



24/09/2019 | 12:18

O novo Kia Cerato foi apresentado oficialmente para o mercado brasileiro. Equipado com o motor 2.0 flex de 167 cv e o câmbio automático de seis marchas, o sedã será vendido em duas versões: EX e SX. Os preços são de R$ 94.990 e R$ 104.990, respectivamente.

Novo Kia Cerato: mudanças

A nova geração do três volumes cresceu em algumas dimensões. São 8 cm a mais no comprimento, chegando aos 4,56 m, e mais 2 cm em largura, que passa a ser de 1,80 m. A altura é de 1,44 m e o entre-eixos tem 2,70 m. Essas melhorias deixaram o porta-malas com 520 litros e prometem mais espaço para os ocupantes.

Nas duas versões disponíveis no Brasil, o sedã possui sistema multimídia com tela flutuante de 8 polegadas e compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além da conexão Bluetooth e entrada USB.

Equipamentos

Por enquanto, apenas os equipamentos da versão mais completa foram revelados. Ela possui direção elétrica progressiva, ar-condicionado digital dual zone com filtro antipólen e saídas de ventilação para os bancos traseiros, seis airbags, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos com ajustes elétricos.

