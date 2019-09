Saiba quais são as melhores montanhas para conhecer na Ilha da Madeira

Redação



24/09/2019 | 12:18

Situado em meio ao Atlântico, o Arquipélago da Madeira é um destino português que reúne belezas naturais de tirar o fôlego. A região conta com uma série de montanhas, que permitem contemplar cenários espetaculares. A vista é um dos principais atrativos, mas a jornada de subida também é encantadora, já que passa por paisagens belíssimas de florestas, vales, rios e cachoeiras.

Montanhas para conhecer na Ilha da Madeira

Divulgação O Pico Ruivo é o terceiro mais alto de Portugal

Pico Ruivo

O cume mais alto da Madeira e terceiro mais alto de Portugal, a 1.862 metros de altitude, é o Pico Ruivo, localizado no povoado de Santana, na parte central da ilha. Para chegar até ele, basta percorrer a Vereda do Pico Ruivo, um trajeto de 2,8 quilômetros, que começa em um local conhecido como Achada do Teixeira. Pelo roteiro, é possível ver as paisagens do vale da Ribeira Seca, o Pico da Torre e o Pico do Areeiro.

No local, em dias com muitas nuvens, é possível ver por cima delas. Normalmente, leva-se uma hora e meia até o final, já que o percurso tem dificuldade média.

Divulgação O Pico do Areeiro possui 1.818 metros de altitude

Pico do Areeiro

O Pico do Areeiro é o terceiro cume mais alto da Madeira, com 1.818 metros de altitude. É o lugar certo para quem não curte muito fazer exercícios, pois é acessível de carro.

De cima, os visitantes veem partes da ilha como o Curral das Freiras, a Ponta de São Lourenço e, em dias claros, até Porto Santo, outra ilha do arquipélago. Há uma cafeteria e uma loja de presentes junto ao mirante do Areeiro.

Em invernos mais frios que o normal, pode acontecer de nevar por lá, um fenômeno raro que vale a pena ver de perto.

Divulgação Do alto do Pico da Torre é possível avistar lugares encantadores da Ilha

Pico da Torre

Há uma trilha saindo do Pico do Areeiro até o Pico Ruivo, em uma rota de sete quilômetros, que dura três horas e meia. É necessário um pouco mais de preparo físico quando a partida é de Achada do Teixeira, uma vez que o trajeto é mais longo. No entanto, o nível de dificuldade é similar.

No caminho, os turistas podem ver várias grutas escavadas na montanha e conferir o segundo cume mais alto da Madeira: o Pico da Torre, com 1.851 metros de altitude.

Ilha da Madeira, em Portugal

Na galeria, veja fotos das principais atrações da Ilha da Madeira: