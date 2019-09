Rock in Rio: plataforma dá poder para participantes escolherem o que tocará no Palco Supernova

Bianca Bellucci



24/09/2019 | 12:18

A Filtr, plataforma de entretenimento da Sony Music Brasil, é uma das parceiras desta edição do Rock in Rio. O 33Giga já mostrou que a empresa criou um game que dá recompensas para participantes do festival. Agora, mais uma função foi acrescentada à plataforma. Nos intervalos dos shows, o público poderá escolher a música que vai tocar no Palco Supernova.

Chamado de Jukebox, o recurso tem o objetivo de criar uma grande playlist colaborativa. Vale destacar que a função só estará disponível durante o período do Rock in Rio, entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 e 6 de outubro. A Sony ainda adiantou que quem aderir à brincadeira terá surpresas.

O Palco Supernova é patrocinado pela Filtr e trará mais de 35 nomes da música alternativa brasileira. Entre eles: BRAZA, Haikaiss e Jimmy & Rats.

