Dicas para manter seu notebook limpo por dentro e por fora

24/09/2019 | 12:18

O notebook é o dispositivo ideal para quem busca praticidade e mobilidade, seja para ajudar na execução das tarefas do trabalho, nas atividades escolares ou para os momentos de lazer. Porém, os equipamentos precisam de cuidados especiais, principalmente no que diz respeito à limpeza interna e externa do computador. Essa dedicação garantirá o bom funcionamento e a durabilidade do produto.

Para manter seu notebook limpo por dentro e por fora, Cinthya Ermoso, gerente de produtos da Positivo Tecnologia, empresa que representa a marca Vaio no Brasil, dá algumas dicas. É importante destacar que, antes de segui-las, não limpe ou use qualquer produto com a máquina ligada. Tire a tomada, remova a bateria e faça tudo com calma.

Limpeza externa

1. Tirando as manchas da tela

Para limpar a tela do notebook, use um pano suave e seco. Evite lenço de papel, flanela, papel higiênico, poliéster e papel-toalha, pois podem riscar a tela. E nunca utilize produtos químicos, multiuso, limpadores de vidro ou álcool gel para não manchar ainda mais o equipamento.

2. Mantenha o teclado limpo

Para higienizar o teclado é recomendável o uso de um pano levemente umedecido. Já para tirar a sujeira que fica entre as teclas, utilize pincel de ponto, escovinha ou uma escova de dentes velha. Outra maneira prática de limpar as teclas é com o uso de uma lata de ar comprimido ou secador de cabelo na temperatura fria.

3. Entradas de rede, USB e saídas de ar livres de sujeira

Para limpar as entradas de componentes opte por um pincel com cerdas finas. Depois, basta esfregar com cuidado e delicadeza. Evite usar cotonetes nesses lugares, pois eles soltam fiapinhos de algodão que podem danificar o notebook.

Limpeza interna

1. Instale um antivírus

Para garantir o bom desempenho do equipamento, mantenha o computador livre de ameaças que podem infectar e até comprometer o notebook. Para isso instale um programa antivírus. Vale lembrar que é importante manter todos os programas atualizados.

2. Sistema mais rápido e atualizado

Realizar a limpeza de disco e a desfragmentação ajuda a deixar o sistema mais rápido. O mais indicado é seguir os passos recomendados pela Microsoft para desfragmentação de disco. Clique aqui e saiba mais sobre o procedimento.

3. Faça backup periodicamente

É importante fazer um backup periódico para evitar perda de arquivos e liberar espaço na memória. Um dos modos mais comum é usando um HD externo. Na prática, basta conectá-lo ao seu computador com um cabo USB. Você pode escolher quais arquivos deseja salvar e realizar o processo manualmente. Outra forma é o armazenamento na nuvem. Aqui, os arquivos poderão ser acionados de qualquer lugar e a qualquer hora, pois o acesso é remoto, por meio da internet.

