André Marinho chora ao revelar que quer reatar com Drika Marinho: - Saudade do que um dia nós fomos

24/09/2019 | 12:11



André Marinho se emocionou ao dar uma entrevista para o programa TV Fama na última segunda-feira, dia 23. O cantor falou sobre a conduta de Drika Marinho, sua ex-esposa, no reality A Fazenda, afirmando que ela entrou no confinamento já com uma postura de estar solteira. André também alegou que não se perdoou por toda a polêmica envolvendo o seu casamento com a peoa, que estourou no final de julho.

- No papel somos casados, mas estamos separados em função desse tempo se fez necessário para que se pudesse avaliar tudo. Eu tenho essa coisa de não me perdoar, ficar remoendo isso. É difícil. Temos dois filhos, somos amigos, vivemos 14 anos. Agora [com Drika] na Fazenda não temos como conversar, conversamos antes, mas ela entrou [no reality] numa situação de Estou solteira e quando sair a gente resolve, diz ele, ressaltando ainda que ela poderia se relacionar com qualquer um que quiser no confinamento, pois tem o direito de fazer o que bem entender.

Como você viu, Drika descobriu que André tinha um relacionamento extraconjugal e que, dessa relação, poderia ter tido filhos fora do casamento. Tudo isso aconteceu antes dos dois participarem do reality Power Couple, ainda em 2019. Entretanto, a bailarina afirmou que soube ainda mais da história quando eles saíram do programa, já que só então constatou que André tinha sim uma filha - e que ele ainda havia registrado a menina em seu nome. Ainda em entrevista ao TV Fama, o cantor esclareceu que a situação é vista com um pouco de exagero nas redes sociais, mas que ele assume o erro que cometeu.

- Falar que tenho uma outra família dá uma conotação de que parece o André estava bancando uma outra família. Aconteceu a história, eu sei exatamente o que eu fiz, o quanto é duro, quantas pessoas sofreram. As pessoas perguntam: Você ama a Drika?. Claro que eu amo, são 14 anos e uma história.

O artista ainda confessou que está bem abalado com todo esse cenário.

- [Sinto] saudade do que um dia nós fomos, do que construímos. Você olha no porta-retrato e fala Caramba, que pena tudo isso. Culpa do André?. Mas vamos aí, tem que ser forte, lutar. Chora um pouquinho aqui, fica bem ali, e vamos seguir, de cabeça erguida. A gente não pode mudar o passado, voltar atrás. Vida que segue.

Por fim, André diz que precisa acreditar que a reconstrução precisa ser feita pelos dois. E aí, você acha que existe possibilidade dos dois reatarem o relacionamento?