Demi Moore dá detalhes da separação conturbada de Ashton Kutcher, que aconteceu por conta de uma traição

24/09/2019 | 12:11



Demi Moore vem deixando todo mundo chocado com as revelações que resolveu fazer em sua autobiografia, Inside Out, que chega às lojas em breve. Depois de contar sobre o conturbado relacionamento com mãe e de ter falado que foi estuprada por conta disso, agora o The New York Times revela que a separação de Moore com Ashton Kutcher, com quem ela ficou casada por seis anos, ocorreu depois que a atriz soube que Kutcher a havia traído, alegando que era algo relacionado ao sexo a três que eles estavam acostumados a fazer.

- Eu me perdi, disse Moore ao relembrar o fato no Good Morning America da última segunda-feira, dia 23, sobre como teve que lidar com a separação.

- Acho que, se eu olhasse para trás, diria que me cegou e me perdi.

Moore e Kutcher começaram a namorar em 2003 após se conhecerem em um jantar com amigos em comum e estiveram casados de 2005 a 2013. A separação levou Moore a abusar de substâncias ílicitas e, como resultado, suas três filhas Rumer Willis, de 31 anos de idade, Scout Willis, de 28, e Tallulah Willis, de 25 pararam de falar com ela, assim como seu ex-marido, Bruce Willis, que também se afastou. Aliás, em 2012 a estrela foi levada às pressas para o hospital depois de se drogar em uma festa.

- Acho que a pergunta fundamental que surgiu para mim foi: Como cheguei aqui?. De onde comecei, para o que experimentei, onde estive, como cheguei aqui?

E por falar em Bruce, o Radar Online trouxe à tona uma história envolvendo a atriz e seus dois ex-maridos. No livro, ela diz que Kutcher acusou sua ex-namorada January Jones de ter se envolvido com Willis na época em que os dois namoravam em 2001. Na época das acusações, Jones e Willis trabalhavam juntos no filme Vida bandida. Segundo Moore escreveu no livro, Kutcher ficou louco de ciúmes:

Ashton estava convencido de que eles tiveram um caso no set, escreve a atriz.

E a história não acaba aí. Anos depois, Moore perguntou sobre a situação para Jones.

Você está falando sério? Eu falei para ele milhares de vezes que eu não queria transar com aquele homem velho, Jones respondeu.

Lembrando que Demi e Bruce foram casados de 1987 a 2000 e tiveram três filhas. Depois, Moore se casou com Kutcher e o casal ficou junto por seis anos, sendo que ela perdeu um bebê do ex quando eles ainda namoravam.

Além disso, a atriz de 56 anos de idade diz que, embora não esteja nervosa com o lançamento do livro, entende que existem coisas sobre as quais as pessoas podem ser sensíveis.

- Não tenho nenhum interesse em culpar ou fazer vilões, disse Demi durante uma aparição no The Ellen Show.

Quanto ao ex Ashton Kutcher, Demi diz que falou com ele antes do lançamento do livro.

- Sim, sim ... tentei manter a perspectiva da minha história, explicou Demi.

E ao que tudo indica Ashton Kutcher e Mila Kunis, sua atual esposa, não estão nem um pouco preocupados com o que está prestes a ser revelado no livro, uma vez que, de acordo com a People, eles foram fotografados sorrindo e curtindo um jogo do Los Angeles Dodgers no fim de semana que antecedeu o lançamento do livro de memórias de Moore.