Taxa do IPCA-15 em 12 meses mantém-se no nível mais baixo desde maio de 2018

24/09/2019 | 11:34



A taxa de 0,09% registrada em setembro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) repetiu o resultado registrado em setembro de 2018. Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses permaneceu em 3,22%, mesmo patamar de agosto e o nível mais baixo desde maio de 2018, quando estava em 2,70%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado do IPCA-15 em 12 meses veio pouco acima da mediana das estimativas do mercado financeiro coletadas pelo Projeções Broadcast. As projeções iam de avanço de 3,16% a 3,36%, com mediana de 3,21%.

O resultado do mês de setembro ficou dentro das estimativas dos analistas, que esperavam alta entre 0,03% e 0,23%, com mediana positiva de 0,08%.

Com o resultado anunciado em setembro, o IPCA-15 acumulou um aumento de 2,60% no ano.