Primeira roça de A Fazenda 11 é formada com Bifão, Guilherme Leão e Drika Marinho

24/09/2019 | 10:10



A noite desta segunda-feira, dia 23, veio para esquentar o jogo em A Fazenda. Tudo porque, como de costume, as segundas são marcadas pela formação da roça. Para quem não sabe ou não se lembra, a formação é feita através do voto da fazendeira da semana, Tati Dias, e depois com a votação da casa a pessoa mais votada puxa um outro peão da baia para ocupar o banquinho da roça.

Netto, que venceu a prova de fogo, teve a possibilidade de acessar as duas chamas: vermelha, feita pelo público de casa, e a verde, pela produção. Ele preferiu ficar com a vermelha, que era poder trocar alguém da baia com uma pessoa na casa, e ele escolheu o Guilherme Leão para ir para a casa e o Túlio Maravilha para a baia. Já o poder verde Netto acabou dando para Drika Marinho, que logo em seguida leu em voz alta:

O Fazendeiro ganhará 20 mil reais se indicar o dono do poder à roça de hoje.

Mas Tati Dias, a fazendeira, deixou claro que não votaria em sua amiga e que continuaria com seu plano para colocar outro peão no banquinho.

Eu tava na dúvida entre duas pessoas e estava bem difícil. eu não consigo votar na Andréa porque apesar de tudo ela não é maldosa, acredito que é apenas uma falha de comunicação. A outra eu tentei entrar aqui com tudo zerado. Essa pessoa fez uma coisa horrível na festa e eu achei que ela poderia ter ao menos pedido desculpas. E eu escolho a Bifão!

Sendo assim, Bifão já foi a primeira pessoa indicada para ocupar o banco da roça. Em seguida, a votação continuou e Guilherme Leão foi o peão mais votado pela casa e, depois de muita confusão, Gui puxou Drika Marinho da baia para finalizar o trio da roça. E agora, quem vence na prova na próxima terça-feira, dia 24, e volta para o jogo como Fazendeiro(a)?