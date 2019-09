24/09/2019 | 10:10



Tarcísio Meira e Glória Menezes não são vistos muitas vezes juntinhos, apesar de os dois formarem um dos casais mais amado da teledramaturgia brasileira. Por isso, sempre que eles aparecem é fofura na certa.

E foi exatamente isso que aconteceu quando Cláudia Raia postou uma foto em que eles aparecem. Na legenda do clique ela explicou:

Dia de festa. Encontro com a família do coração, Vovó Goia e Vovô Tarcísio, no dialeto de Sophia e Enzo. Que delicia agarrar vocês e sentir o cheirinho gostoso e o amor imenso que temos uns pelos outros.

Por falar em Enzo, ele também fez uma homenagem aos avós postiços:

Matando a saudade dos nossos avós do coração. Bacana, né?