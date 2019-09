Maisa machuca o olho e faz foto exibindo o curativo: Ficou preso na pálpebra

24/09/2019 | 10:10



Que susto! Maisa preocupou os seguidores do Twitter na noite da última segunda-feira, dia 23, ao postar uma foto em que aparece com um curativo no olho esquerdo. Em seguida, ela explicou que machucou o olho pela segunda vez, mas por sorte não foi nada grave.

Mano, vocês lembram quando eu arranhei a córnea em janeiro? Entrou bagulho no meu olho e ficou preso na parte de cima da pálpebra. Sortuda, né?, contou.

Em seguida, ela explicou que já foi ao hospital e está tudo bem:

Mas já fui consultada aqui no hospital pelo oftalmologista e já vai ficar tudo bem. Dessa vez, não vou precisar passar pomada dentro do olho, eba!, disse.

A apresentadora e atriz ainda mostrou bom humor em encarar a situação e na legenda do clique em que aparece com o tampão no olho brincou ao afirmar que estava parecendo uma piratada: Piratop, adaptou ela na legenda.

Os fãs, claro, se mobilizaram na rede social e mandaram mensagem desejando melhoras para a artista:

Meu deus amiga, ai tomar um banho de sal grosso e se cuida!, escreveu uma internauta.

Sei bem como é, arranhei a córnea o mês passado, a dor e o incômodo são terríveis. Boa recuperação pra você, comentou outro.

Acho que isso é pra não ver o Silvio Santos fazendo m***a no SBT, tirou sarro um terceiro sobre as atitudes do chefe de Maisa na emissora.