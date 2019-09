Zilu Camargo se diz inconformada com apoio dos filhos ao ex-marido, Zezé di Camargo, em briga judicial

24/09/2019 | 09:11



A família Camargo é marcada por muito talento, mas também por muita polêmica! Muitas vezes a roupa suja é lavada em público e a intimidade deles acaba sendo exposta na web! Um dos casos que mais movimenta a família é a separação de Zezé e Zilu Camargo. Os dois estão em uma briga judicial, pois a socialite questiona a separação de bens que foi assinada no divórcio, dizendo que ela recebeu menos do que lhe era de direito.

Em meio à toda polêmica, a ex-esposa do sertanejo divulgou uma nota nas redes sociais em que falou sobre o descontentamento com a situação:

Estou extremamente constrangida de ter que vir a público expor os meus sentimentos de revolta e indignação, agravados pelos últimos acontecimentos. Parto do princípio que estou no meu direito de buscar a verdade real a respeito do patrimônio que construí durante os 32 anos de casamento. Essa discussão só se tornou judicial porque o Zezé se recusa a prestar contas de forma transparente, somente dissimulada como fez no passado.

Além disso, Zilu também não gostou nada do fato de os filhos, Igor, Camila e Wanessa estarem do lado do pai no processo:

Não posso deixar de expor minha profunda tristeza e inconformismo de saber que os meus filhos tomaram partido do pai, sobre uma discussão puramente patrimonial, que eles não têm domínio, na verdade nenhuma noção do que eu e o Zezé tínhamos de patrimônio quando nos divorciamos, só sabem o que ouviram o pai dizer. Jamais eles poderiam ter feito isso comigo. Felizmente o amor que tenho pelos meus filhos é incondicional

Que babado!