Três dos seis suspeitos de atacarem jovem em São Bernardo se apresentam à polícia

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



24/09/2019 | 08:15



Atualizada às 21h

Três dos seis suspeitos de terem atacado Roger Passebom Junior, 22 anos, na manhã de domingo (22) na saída da casa noturna Fantastic Lounge Club, no Jardim do Mar, em São Bernardo, por ser homossexual, se apresentaram à polícia no início da noite desta terça-feira (24) no 1º DP (Centro) da cidade, onde o caso está sendo investigado. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), eles prestaram depoimento e foram indiciados por lesão corporal com motivação homofóbica e liberados em seguida. Seus nomes não foram divulgados.

Junior comemorava seu aniversário. Segundo testemunhas, ele foi ofendido com frases homofóbicas enquanto era golpeado com chutes na cabeça. Ele teve traumatismo craniano e está internado em estado grave no Hospital Municipal de Clínicas.

De acordo com a ocorrência, enquanto o jovem dançava com amigos, um grupo de três homens que não o conheciam começou a provocá-lo. Ofendido, Junior reagiu as provocações e uma discussão foi iniciada. Seguranças do local retiraram os agressores da festa, entretanto, Junior e os amigos ficaram na casa noturna até o fechamento do espaço.

Ainda segundo os depoimentos, os três homens, junto de outras três pessoas, ficaram do lado de fora esperando que Junior e os amigos saíssem do local. A princípio, os agressores teriam atacada o amigo do jovem, que já estava dentro de carro. Junior desceu do veículo na intenção de ajudar o colega e se tornou alvo dos agressores sendo jogado no chão e espancado. Os amigos conseguiram fugir.

A família informou através das redes sociais que o jovem está em coma e precisou passar por cirurgia para minimizar os traumas na cabeça. A Prefeitura de São Bernardo confirmou a informação e notificou que até o momento desta reportagem Roger permanecia na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do HC (Hospital Municipal de Clínicas), em estado grave. Ainda segundo a administração municipal, o paciente realizou cirurgia de craniotomia para drenagem de hematoma no cérebro e, no momento, está sedado e fazendo uso de medicamentos vasoativos para regulação da frequência cardíaca. De acordo com o informativo, a equipe médica aguarda melhora clínica para realização de nova tomografia.

A casa divulgou nota informando que não compactua com crimes homofóbicos e violência, justificando ainda que, embora o caso tenha acontecido fora do estabelecimento, o espaço se coloca à disposição de familiares e amigos de Junior.