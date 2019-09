LATAM Airlines revela avião inspirado na saga Star Wars

Redação



24/09/2019 | 08:48

O Grupo LATAM Airlines revelou recentemente a primeira imagem do seu avião inspirado na saga Star Wars: Galaxy’s Edge, nova área do parque Disney’s Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos. A aeronave deve chegar a São Paulo (Guarulhos) e operar voos comerciais em outubro.

Divulgação A companhia aérea lançou o seu mais novo modelo personalizado

Avião inspirado na saga Star Wars

Os passageiros e fãs poderão viajar em uma aeronave inspirada nos Stormtroopers, o império galáctico de Star Wars, a partir do hub da LATAM em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. A aeronave fará voos de longo curso, com destino a Orlando, onde se encontra a Star Wars: Galaxy’s Edge, além de Miami, Madri, Frankfurt e Paris.

O livery do “Stormtrooper Plane”, um Boeing 777 com capacidade para 410 passageiros, foi projetado pela equipe criativa da Disney em conjunto com a Lucasfilm e aplicado com adesivos na fuselagem da aeronave.

50 imagens da área de Star Wars, na Disney World