ICMS do pescado também se aplica à tributação especial

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/09/2019 | 07:28



Bares e restaurantes que comercializam pescado no Grande ABC e estão enquadrados no regime tributário especial de 3,2%, assim como os que recolhem impostos pelo Simples Nacional, são obrigados a pagar, de forma retroativa, o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) diferido – modalidade de tributação deve ser recolhida no fim da cadeia referente a todas as operações anteriores, ou seja, neste caso, o varejo foi eleito para fazer o recolhimento da atividade de distribuição.

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo complementou informação publicada pelo Diário no domingo, em que foi feito alerta do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação) de que 220 estabelecimentos do tipo na região podem fechar as portas devido ao recolhimento de ICMS de 2015 a 2018 de valores que vão de R$ 80 mil a R$ 1 milhão.

A Fazenda explicou que, “tendo em vista que o imposto devido por substituição tributária não está incluído no percentual do Simples Nacional nem no percentual do regime especial de tributação previsto para restaurantes de 3,2%, tais pagamentos devem ser realizados à parte”. Em todo o Estado, contribuintes somam dívidas de R$ 150 milhões.