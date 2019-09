Rede de pizzarias vai abrir 162 vagas em 9 novas lojas na região

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/09/2019 | 07:21



A Domino’s Pizza vai abrir 162 vagas no Grande ABC para suas nove lojas novas, que serão inauguradas até fim do ano. Os postos de trabalho serão divididos entre Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. O investimento total será de R$ 10 milhões.

Oito das nove pizzarias são próprias, e apenas uma é franquia. Hoje, a rede está presente em Santo André, com duas unidades. As primeiras inaugurações, realizadas entre esta semana e o mês que vem, serão em São Bernardo (Avenida Capitão Casa, 1.190, Avenida Senador Vergueiro, 2.123, e Rua MMDC, 770), e São Caetano (Rua Amazonas, 1.074).

Há vagas para o cargo de operador, voltado ao atendimento aos clientes, à produção das pizzas e à organização geral das lojas. É preciso estar cursando ou ter concluído o ensino médio e ter disponibilidade para trabalhar entre 17h e 1h33, na escala de 6x1.

Outro posto é o de especialistas, responsáveis pelas entregas dos pedidos, que devem possuir moto com documentação em dia e CNH na categoria A dentro da validade. É necessário, ainda, ter curso de motofrete oferecido pelo Detran. A escolaridade exigida é de ensino fundamental e a desejável é a de ensino médio. A jornada de trabalho será à noite, de quatro ou oito horas diárias.

Dentre as chances, também estão as de gerente trainee, voltadas para operação da loja, responsáveis pelo controle do caixa e supervisão no atendimento a clientes, preparo de produtos, utilização de equipamentos e garantia das normas de segurança. Este colaborador também vai atuar com a equipe e realizar treinamentos. Ele deverá ainda controlar o recebimento de alimentos, embalagens, produtos de limpeza e equipamentos, avaliando a qualidade dos mesmos. É preciso ter ensino superior completo ou cursando.

Já os candidatos à vaga de gerente de loja precisam estar cursando ou ter concluído o ensino superior. Entre as competências exigidas, estão pensamento estratégico, orientação a resultados e ao atendimento, comunicação efetiva, desenvolvimento de equipes de alto desempenho e orientação ao cliente.

Interessados devem enviar currículo para o e-mail selecao.lojas@dominos.com.br. Cada loja terá 18 funcionários. O processo envolve dinâmicas de grupo e testes de português, de matemática e psicológico. Entre os benefícios, dependendo do cargo, os colaboradores vão receber vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e plano odontológico.

INVESTIMENTO

Os expressivos aporte e abertura de lojas se justificam na aposta de que a região irá sair do cenário de dificuldades na economia mais cedo. “Os grandes centros costumam se recuperar mais rápido de crises econômicas, e acreditamos que o Grande ABC tem tudo para prosperar”, afirmou o diretor de expansão e engenharia, Gean Mark Silva.

A expansão na região faz parte de agressivo plano de crescimento da rede no País, após ter sido adquirida, há pouco mais de um ano, pela gestora de fundos Vinci Partners. A meta é investir R$ 250 milhões para chegar a 650 lojas em cinco anos. Fundada em 1960 nos Estados Unidos, a Domino’s chegou no Brasil em 1993, no Rio de Janeiro.

“A Domino’s aposta em estratégia focada em delivery e tecnologia para melhor experiência do consumidor. Por isso, nessa jornada, queremos atender o cliente em cada bairro, cuidando de cada pizza como se fosse única”, assinalou o CEO da Domino’s no Brasil, Carlos Eduardo Martins.