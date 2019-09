Netflix, Nintendo e outras empresas que se transformaram para conquistar o mercado

Da Redação, com assessoria



23/09/2019 | 18:48

Ao enfrentar obstáculos complexos em sua trajetória, negócios de todos os tamanhos precisam se adaptar e se transformar completamente para continuarem competitivos. Diego Figueredo, CEO da Nexo AI, consultoria que usa Inteligência Artificial e outras tecnologias cognitivas para transformar negócios, enumerou empresas importantes que passaram por esse processo de forma significativa e conseguiram alcançar o sucesso em seus objetivos. Confira!

Netflix

Talvez a maior história de sucesso da transformação digital seja a Netflix. É até difícil imaginar que a companhia de US$ 100 bilhões em valor de mercado e mais de 110 milhões de assinantes pagantes começou como um serviço para emprestar DVDs pelos correios. De lá até chegar aos mais de 190 países e incomodar os maiores players de mídia do mundo, a empresa apostou em uma tecnologia revolucionária, transformou o plano de negócios, enxergou um futuro diferente e soube como agir na vanguarda da sociedade.

Nintendo

Fundada em 1889, a Nintendo criava cartões de uma espécie de baralho de cartas para jogos. A empresa japonesa passou, aos poucos, a mudar, mas os primeiros investimentos não foram nem um pouco certeiros: redes de motéis e companhias de táxis. Foi apenas em 1974 que a companhia começou a desenvolver consoles de videogames. Do Odyssey 100 ao Nintendo Switch, a marca se consolidou como uma das maiores e mais reverenciadas da atualidade.

Shell

Atualmente, a Shell é uma das maiores multinacionais relacionadas à refinação de petróleo do mundo. Mas, em 1830, a companhia era uma pequena loja de antiguidades em Londres. Foram os filhos do fundador, Marcus Samuel, que começaram a impulsionar a mudança, apostando na exportação dos materiais que eram vendidos no local. Depois, os navios utilizados para o transporte voltavam para Londres carregados de mercadorias do Japão e da China.

Aproveitando o mercado potencial e o boom global do petróleo, os irmãos construíram o primeiro navio petroleiro do mundo para navegar o Canal de Suez e passaram a abastecer a Europa. Passou-se mais de um século do epicentro potencial até os mais de 44 mil postos da Shell no mundo, mas a empresa sempre foi visionária para permanecer no topo.

American Express

Em 1850, no estado de Nova York, três amigos se uniram para criar um serviço de transporte de valores, bens, mercadorias e produtos financeiros. Levou um tempo para a empresa privada se estabelecer como uma das maiores companhias de serviços financeiros e cartões de crédito dos Estados Unidos. Porém, o faro para enxergar as oportunidades se manteve afiado desde o início.

