Sônia Abrão faz alerta para os idosos após sua mãe sofrer um grave acidente em casa

23/09/2019 | 18:11



Sônia Abrão teve um susto gigantesco no último domingo, dia 22 e compartilhou nesta segunda-feira, dia 23, algumas imagens acompanhado de um alerta a todas as pessoas que tem idosos dentro de casa. Tudo porque, Cecília Abrão, mãe de Sônia, sofreu um acidente dentro de sua própria casa.

A mãe da jornalista apareceu na publicação deitada em uma cama hospitalar e com o rosto todinho roxo e bem machucado. Na legenda da publicação, Sônia contou que ela foi internada às pressas e começou o desabafo com um grande alerta:

Alerta aos idosos: Essa é a minha mãe, Cecília, que domingo teve uma queda feia em casa e está internada, no semi intensivo com fratura grave de braço - que deverá levar à cirurgia -, nariz e lado direito do rosto quebrados, hematoma na testa e dois focos de sangramento no cérebro.

E se você achou que a senhora apenas tropeçou em casa, você está enganado. Sônia contou que ela de fato tropeçou, mas em algo em que geralmente muitas casas têm - o tapete.

Tudo por conta de um tapete que, apesar de todas as súplicas, dos filhos, ela insistiu em manter na sala! Graças a Deus, vem reagindo bem ao tratamento, mas é uma situação sofrida por todos nós e desnecessária, se as normas de segurança fossem seguidas. Por favor, não insistiam em tapetes, degraus e demais itens que representem risco dentro de casa. Obrigada pelas orações!

Alguns famosos como Tatá Werneck, Eliana, Nany People, Karina Bacchi, Junno Andrade, Gretchen, se solidarizam com o momento da jornalista e mandaram mensagem de lamentações e também desejando uma rápida recuperação para Cecília Abrão.