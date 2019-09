Wesley Safadão arma festa luxuosa para celebrar primeiro ano de vida do filho

23/09/2019 | 18:11



Que amor! Wesley Safadão e Thyane Dantas armaram um festão para celebrar o primeiro ano de vida do filho caçula, Dom. No domingo, dia 23, o casal reuniu amigos e familiares para uma festa que teve como tema o Rei Leão. Nas redes sociais, os artistas divulgaram alguns detalhes da festa, como o cenário luxuoso com muitos personagens e uma decoração todinha inspirada na animação.

Em seu perfil no Instagram, Safadão se derreteu ao falar sobre o primeiro ano de Dom:

1 ano em que Deus encheu ainda mais a nossa vida de alegria e gratidão através da chegada desse Lindão do Papai Sua chegada foi uma Promessa cumprida e o seu sorriso tem completado ainda mais a nossa vida. Que Deus continue te guardando e te fazendo sempre essa criança feliz e abençoada! Você é nosso presente que veio como um símbolo de um novo tempo em nossas vidas. Te amamos demais!, escreveu.

Thyane seguiu os mesmos passos do papai-coruja e também fez alguns registros do momento especial da família.

Dom, dádiva, presente do Senhor. Filho, amado, protegido, separado, escolhido, filho da promessa. Todas as vezes que olho para você me sinto agradecida e realizada com o amor de Deus e o transbordar dEle sobre nossas vidas através da sua. Você tem o Dom da felicidade, e mesmo ainda tão pequeno transmite os céus com o seu abraço. Feliz primeiro aniversário! Nunca esqueça quem você é e de quem você é filho! Você é filho do Rei, disse a matriarca da família.

A festa ainda contou com a presença de Ysis, filha mais velha do casal, assim como Yhudi, enteado de Thyane e filho de Safadão com ex-mulher, Mileide Mihaile.