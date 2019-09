23/09/2019 | 18:11



Bruna Marquezine está em Milão, na Itália, e, na noite do último domingo, dia 22, acabou encontrando com, ninguém mais, ninguém menos que, Sabrina Sato! Para nossa surpresa, as duas estavam a caminho do mesmo lugar: a festa de aniversário do ex-jogador Ronaldo e, antes de partir para comemoração, ambas decidiram posar juntinhas com a presença ilustre de Zoe.

Na legenda do clique, Sabrina escreveu: Nessa escada eu já subi, já desci, quebrei de ladinho e até encontrei a amiga gata com minha filhota.

Zoe, inclusive, foi a que mais chamou a atenção por estar usando um look para lá de fofo composto por um turbante azul e macacão listrado.