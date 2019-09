Em novo trailer de Frozen 2, Elsa e Ana embarcam em nova jornada cheia de mistérios

23/09/2019 | 18:11



Pode comemorar pois a Disney liberou nesta segunda-feira, dia 23, um novo trailer de Frozen 2! O filme, que dá continuidade à história das irmãs Elsa e Ana, irá ganhar sua segunda parte no dia 2 de janeiro de 2020 e, pelo que parece, novas aventuras precisarão ser enfrentadas. A prévia, que tem pouco mais de dois minutos, entrega um novo desafio às duas personagens, que precisaram se unir ainda mais para desvendar um novo mistério envolvendo o poder de Elsa!

Tudo começa com as irmãs ouvindo uma história de ninar contada pelo pai, sobre uma floresta encantada que, após um evento misterioso, se tornou impenetrável. Já nos dias atuais, a trama dá a entender que essa história tem um fundo de verdade, pois Elsa confessa que está ouvindo vozes chamando seu nome. Com isso, ela, Ana, Kristoff, Sven e Olaf partem em uma jornada para descobrir de onde elas vêm.

Não há dúvidas que o segundo filme será um sucesso tão grande quanto o primeiro, né? Frozen 2 manterá os mesmos dubladores do primeiro longa, com nomes de peso como Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad.

Lançado em 2013, Frozen: Uma Aventura Congelante entrou na lista de melhores sucessos de bilheteria da Disney ao faturar, segundo o The Hollywood Reporter, mais de 1,27 bilhão de dólares ao redor do mundo - o que é equivale mais de 5 bilhões de reais.