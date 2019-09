Ignácio de Loyola Brandão participa amanhã de ‘Sempre Um Papo’

Miriam Gimenes



24/09/2019 | 07:00



O romancista, jornalista, contista, cronista, biógrafo, escritor de livros infantojuvenis e não ficção Ignácio de Loyola Brandão participa amanhã, a partir das 20h, no Sesc de Santo André (Rua Tamarutaca, 302), do projeto Sempre Um Papo, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do evento.

No espaço da região ele debate o lançamento de Desta Terra Nada Vai Sobrar, a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela (Global Editora).

No livro, a narrativa transcorre num futuro indeterminado, em que, ao nascer, todos recebem tornozeleiras eletrônicas. Nesta terra estranha, e ao mesmo tempo tão próxima de nós, a peste se tornou epidemia que dissolve os corpos. A autoeutanásia foi legalizada para idosos. Para o governo, quanto mais longevos morrerem, melhor. A mensagem é altamente impactante.