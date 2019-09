Ticiane Pinheiro desabafa sobre as primeiras mamadas da filha caçula: Meu peito sangrava!

23/09/2019 | 16:11



Ticiane Pinheiro arrumou um tempinho em sua agenda para responder algumas perguntinhas e dúvidas de alguns fãs sobre os novos momentos da maternidade, tudo para o seu canal do YouTube. E uma das questões abordadas pela apresentadora foi sobre a amamentação de sua segunda filha, Manuella, que veio ao mundo em julho.

No começo foi de muita dor. Via estrelas. A Manu abocanha muito forte. Meu peito sangrava. No começo essa adaptação foi bem difícil, mas mesmo assim não desisti. Passava muita pomada. Foi muito difícil, mas eu queria amamentar. Enfrentei essa dor e fui aprendendo. Agora que a Manu já tem mais de um mês, eu consigo amamentar sem dor e sofrimento e tem sido muito legal.

Além de toda a dor que sentiu no começo da amamentação, Ticiane também respondeu para os seus fãs contando que antes ela amamentava de acordo com a vontade da filha, mas que agora tem colocado algumas regrinhas nas mamadas.

Ela teve a livre demanda do primeiro mês, mas agora estou espaçando a cada três horas a mamada. Estou ensinando a ficar três horas sem mamar. As vezes ela chora, a gente tenta acalmar para ela entrar nesse sistema de cada três horas para mamãe poder gravar para vocês, tomar banho, fazer maquiagem, ter um tempo para mim enquanto ela dorme.

Lembrando que a apresentadora também é mãe de Rafaella Justus de 10 anos de idade, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus, e os fãs questionaram como que é ter duas filhas com uma grande diferença de idade.

Estou brincando de boneca com a Rafa enquanto a Manu dorme, daí tem que sair para dar mama para a Manu, daí fico dando beijo na Rafa enquanto amamento. A Rafa sempre quis uma irmã e se emocionou com o nascimento. Ela sempre achou que pudesse pegar a bebê e sair andando por aí, trocar fralda. Não é assim. Eu boto para ajudar. Vou introduzindo a Rafa em todas as coisas que faço para a Manu para ela se sentir junto da gente.