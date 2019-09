Hyundai Tucson ou Honda CR-V: descubra qual SUV desvaloriza mais

Da Redação, com assessoria



23/09/2019 | 16:18

Espaço interno, boa visibilidade, potência e desempenho. Esses são alguns dos principais critérios adotados na hora de escolher um SUV zero quilômetro. Além disso, os compradores devem ficar atentos ao valor de revenda dos modelos. A KBB Brasil, site especializado em precificação de carros novos e usados, comparou a desvalorização das versões do Hyundai Tucson e Honda CR-V para conferir qual SUV queridinho entre os brasileiros sofre a menor queda no preço.

O levantamento considerou as versões que possuem cotação para ano/modelo mais recentes, tomando como base o ciclo de vida inteiro do veículo. O fato de uma versão possuir mais tempo de cotação do que outra não influencia na taxa de desvalorização. Por isto, foi utilizado o modelo de última geração do New Tucson 1.6 turbo e a equivalente CR-V turbo 1.5, automóvel disponível no mercado entre 2017 e 2019.

Na tabela, veja o resultado do levantamento:

Modelo/Versão Taxa de desvalorização após um ano de uso HONDA CR-V SUV/Crossover 4P TOURING 1.5 TB CVT FLEX 4×4 Automático -3,04% HYUNDAI TUCSON SUV/Crossover 4P GLS TOP 1.6 TB 4×2 Embreagem Automatizada -5,65% HYUNDAI TUCSON SUV/Crossover 4P GL 1.6 TB 4×2 Embreagem Automatizada -6,60% HYUNDAI TUCSON SUV/Crossover 4P GLS BASE 1.6 TB 4×2 Embreagem Automatizada -9,55% HYUNDAI TUCSON SUV/Crossover 4P LIMITED 1.6 TB 4×2 Embreagem Automatizada -11,44%

SUVs mais vendidos do mundo

Na galeria, veja os SUVs mais vendidos do mundo no primeiro semestre de 2019:

Foto: Divulgação 1. Toyota RAV4 Foto: Divulgação 2. Honda CR-V Foto: Divulgação 3. Volkswagen Tiguan Foto: Divulgação 4. Hyundai Tucson Foto: Divulgação 5. Kia Sportage Foto: Divulgação 6. Nissan Qashqai Foto: Divulgação 7. Chevrolet Equinox Foto: Divulgação 8. Mazda CX-5 Foto: Divulgação 9. Nissan Rogue Foto: Divulgação 10. Mercedes GLC Foto: Divulgação 11. Nissan X-Trail Foto: Divulgação 12. Haval H6 Foto: Divulgação 13. Toyota C-HR Foto: Divulgação 14. Jeep Compass Foto: Divulgação 15. Toyota Highlander Foto: Divulgação 16. Ford Ecosport Foto: Divulgação 17. Volkswagen T-Roc Foto: Divulgação 18. Ford Escape Foto: Divulgação 19. Jeep Grand Cherokee Foto: Divulgação 20. Hyundai Santa Fe Foto: Divulgação 21. Renault Captur Foto: Divulgação 22. Jeep Wrangler Foto: Divulgação 23. Honda HR-V Foto: Divulgação 24. BMW X3 Foto: Divulgação 25. Hyundai Kona Foto: Divulgação 26. Subaru Forester Foto: Divulgação 27. BMW X1 Foto: Divulgação 28. Hyundai Creta Foto: Divulgação 29. Mitsubishi Outlander Foto: Divulgação 30. Audi Q5