Estes são os 50 carros mais vendidos no Brasil em 2019 (até aqui)

Leo Alves



23/09/2019 | 16:18

Um levantamento feito pela consultoria Focus2move revelou quais são os carros mais vendidos do Brasil. E, sem nenhuma surpresa, o Chevrolet Onix lidera com folga o pelotão. Os dados contabilizam as vendas acumuladas até agosto. Confira na galeria a seguir quais foram os 50 melhores colocados.

50 carros mais vendidos no Brasil

Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 159.370 unidades Foto: Divulgação 2º- Ford Ka: 100.914 unidades Foto: Divulgação 3º- Hyundai HB20: 70.386 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 56.474 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 56.045 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 53.426 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 50.056 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 49.380 unidades Foto: Divulgação 9º- Volkswagen Polo: 45.038 unidades Foto: Divulgação 10º- Jeep Renegade: 44.025 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 40.193 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 39.047 unidades Foto: Divulgação 13º- Toyota Corolla: 36.640 unidades Foto: Divulgação 14º- Fiat Mobi: 36.495 unidades Foto: Divulgação 15º- Hyundai Creta: 36.195 unidades Foto: Divulgação 16º- Nissan Kicks: 35.011 unidades Foto: Divulgação 17º- Honda HR-V: 31.606 unidades Foto: Divulgação 18º- Renault Sandero: 30.667 unidades Foto: Divulgação 19º- Volkswagen Virtus: 30.109 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Fox: 27.097 unidades Foto: Divulgação 21º- Toyota Hilux: 26.965 unidades Foto: Divulgação 22º- Volkswagen Saveiro: 26.724 unidades Foto: Divulgação 23º- Toyota Yaris: 24.542 unidades Foto: Divulgação 24º- Hyundai HB20S: 22.771 unidades Foto: Divulgação 25º- Volkswagen Voyage: 21.235 unidades Foto: Divulgação 26º- Ford EcoSport: 20.980 unidades Foto: Divulgação 27º- Chevrolet S10: 20.260 unidades Foto: Divulgação 28º- Toyota Yaris Sedan: 19.603 unidades Foto: Divulgação 29º- Renault Captur: 18.538 unidades Foto: Divulgação 30º- Chevrolet Spin: 18.298 unidades Foto: Divulgação 31º- Honda Civic: 17.724 unidades Foto: Divulgação 32º- Honda Fit: 17.450 unidades Foto: Divulgação 33º- Renault Logan: 16.250 unidades Foto: Divulgação 34º- Renault Duster: 16.043 unidades Foto: Divulgação 35º- Volkswagen T-Cross: 15.343 unidades Foto: Divulgação 36º- Fiat Cronos: 14.165 unidades Foto: Divulgação 37º- Fiat Uno: 14.079 unidades Foto: Divulgação 38º- Nissan Versa: 13.970 unidades Foto: Divulgação 39º- Ford Ranger: 13.703 unidades Foto: Divulgação 40º- Volkswagen Amarok: 12.740 unidades Foto: Divulgação 41º- Toyota Etios: 12.184 unidades Foto: Divulgação 42º- Chevrolet Cruze: 11.994 unidades Foto: Divulgação 43º- Fiat Grand Siena: 11.400 unidades Foto: Divulgação 44º- Chevrolet Tracker: 11.268 unidades Foto: Divulgação 45º- Fiat Fiorino: 10.889 unidades Foto: Divulgação 46º- Citroën C4 Cactus: 10.343 unidades Foto: Divulgação 47º- Honda City: 10.237 unidades Foto: Divulgação 48º- Chevrolet Cobalt: 9.121 unidades Foto: Divulgação 49º- Toyota SW4: 9 mil unidades Foto: Divulgação 50º- Chevrolet Montana: 8.754 unidades