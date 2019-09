Mauaenses, filho e mãe-narradora levam prêmio da Fifa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/09/2019 | 15:59



Mauá está no centro do mundo esportivo. A dupla de palmeirenses Silvia Grecco e seu filho Nickollas, moradores da cidade, ganhou nesta tarde (23), em Milão, na Itália, o prêmio Fan Award, como os torcedores com a história mais cativante da última temporada. Eles venceram eleição popular no site da Fifa e receberam a honraria durante cerimônia de entrega do prêmio ao melhor jogador do mundo, no qual concorrem o argentino Lionel Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool.

Nickollas já havia tido sua tragetória contada no Diário e, no ano passado, sua história ganhou repercussão mundial quando em jogo do Palmeiras transmitido pela Rede Globo, no Allianz Parque, o repórter Marco Aurélio Cunha flagrou sua mãe Silvia narrando o jogo para que ele pudesse vivenciar a emoção da partida. O palmeirense de 12 anos é deficiente visual e possui autismo.

Eles concorreram com o uruguaio Justo Sánchez, que é torcedor do Cerro, mas passou também a ir aos jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido, além dos fãs holandeses que fizeram grande festa para acompanhar sua seleção na última Copa do Mundo de futebol feminino.



"Gostaria de compartilhar esse prêmio com o senhor Justo Sanchez, que também tem uma linda história ao lado do filho, sinta-se homenageado. Estamos representando nosso time, o Palmeiras, todos os torcedores do Brasil e do mundo, todos que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol pode transformar a vida das pessoas, é muito amor, dedicação e o simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho cativou o repórter da TV Globo, Marco Aurélio Cunha que contou nossa história. Pessoa com deficiência existe e ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado Deus por me permitir ser ponte e hoje representar não só meu filho, mas todos do mundo que tem alguma deficiência e precisa de uma oportunidade", discursou Silvia, emocionando a plateia.