Razer Gold, crédito virtual da marca gamer, já está disponível no Brasil

23/09/2019 | 15:18

Comprar jogos pelo melhor preço, ter acesso a promoções exclusivas ou a itens em edição limitada, tudo de forma descomplicada, por meio de um crédito virtual unificado disponível online e offline, e ainda ser recompensado. Isso é possível com o Razer Gold, sistema simples para pagar jogos ou conteúdos de games que a Razer passa a oferecer no Brasil.

Usar o Razer Gold é fácil. Basta criar uma conta na plataforma por meio deste link, carregar créditos pelo próprio site ou em mais de um milhão de pontos de venda em todo o mundo e começar a pagar as compras de games ou conteúdos com segurança e privacidade, sem precisar disponibilizar o número do cartão de crédito a cada compra de um simples acessório para um personagem de um game, por exemplo.

Com a conta Razer Gold, os jogadores podem comprar games e itens de mais de 2.500 títulos para PC e para dispositivos móveis. Entre eles: Free Fire, PUBG Mobile, Crossfire, League of Legends, World of Warcraft, CSGO e DOTA 2. Além disso, Dennis Ferreira, diretor e porta-voz da Razer Gold Latin America, lembra outra vantagem, principalmente para os pais que não querem ter surpresas no cartão de crédito. “Com o Razer Gold, o responsável sabe exatamente quanto o usuário vai gastar.”

Também simples e intuitivo é o programa de recompensas: ao pagar com Razer Gold, o jogador acumula a “moeda” Razer Silver para usar futuramente. “Cada real gasto equivale cerca de 10 Razer Silver. Estes pontos podem ser usados para resgatar prêmios, descontos, recompensas digitais ou produtos Razer”, explica Dennis.

Outra facilidade do Razer Gold é o cartão presente pré-pago, à venda nas Lojas Americanas em duas opções: com R$ 30 e com R$ 50 de crédito para o jogador comprar games digitais e obter descontos em produtos da marca, trocando os Razer Silvers acumulados. Os cartões presente também são uma forma rápida de recarregar o Razer Gold, que já aceita cartões de débito e crédito, boletos e transferência bancária.

