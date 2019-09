Com câncer, Leo Rosa faz nova vaquinha para seguir com tratamento no México e nos Estados Unidos

23/09/2019 | 14:11



Leo Rosa abriu uma nova vaquinha para custear a segunda fase de seu tratamento contra o câncer. O ator pede por 180 mil reais para passar seis meses entre México e Estados Unidos, realizando um processo de cura baseado em terapias naturais. Veja só o que está escrito na vaquinha de Rosa:

Queridas e queridos amigos! Chegamos na segunda fase do processo de CURA. Depois de três semanas de tratamento na TERAPIA GERSON, em Tijuana, no México, retornei ao Brasil para seguir com a terapia em casa. Esse processo se estende por dois anos. Diante da grande resposta positiva que tivemos em relação aos exames clínicos e laboratoriais, posso garantir que temos um avanço significativo em termos da evolução do quadro, com a diminuição do tamanho da massa tumoral girando em torno de 60% do tamanho anterior e com marcadores tumorais normalizados, ou seja, aspectos sanguíneos muito favoráveis e imagens que comprovam a eficácia do processo. Venho aqui fazer essa nova mobilização por motivos financeiros (toda a arrecadação anterior foi utilizada no processo) e reforçar o compromisso com a expansão e divulgação desta CURA para todas e todos através de um canal aberto com vocês para transmitir dicas, mostrar receitas, apresentar resultados clínicos e buscar, com isso, transmitir esse conhecimento tão impressionante desenvolvido pelo DR MAX GERSON e tão pouco difundido no Brasil. Abraço assim minha ALEGRE MISSÃO!

Além de seguir com a terapia Gerson, Rosa também iniciará imunoterapia. Em seu Instagram, o artista ainda publicou uma foto de uma das partes do tratamento.

Rosa também anunciou que está vendendo um carro, modelo Peugeot 307 Felline, 2004, 2.0, Automático. O valor do automóvel é de 13 mil reais.