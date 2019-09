Quatro famosas de rosa e vermelho e as outras tendências que apareceram no tapete vermelho do Emmy 2019

23/09/2019 | 14:11



O que você faria se chegasse e uma festa e tivesse outra pessoa com um look igual o seu? Agora imagina ir ao Emmy 2019, premiação que foi exibida internacionalmente e esbarrar com outras famosas com um vestido parecido com o seu! Foi isso o que Susan Kelechi Watson, Marisa Tome, Taraji P. Henson e Mandy Moore viveram ao escolherem longos nas cores rosa e vermelho. Elas apostaram na tendência do color blocking, usar duas cores fortes juntas, e acabaram bem parecidas, mas cada qual com seu estilo.

Outra combinação que bombou bastante foi o preto e branco! Viola Davis, Catherine O'Hara, Gwyneth Paltrow e até mesmo Antoni Porowski apostaram nessa tendência e arrasaram nos seus looks.

Billy Porter é sempre um show à parte quando o assunto é tapete vermelho! O ator arrasou no Emmy 2019 com um visual Michael Kors bem andrógino e cheio de brilho.

As fendas também vêm bombando bastante em eventos badalados, como Zendaya e Viola Davis mostram com seus vestidos.